Grundschulen in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben sollen Lüftungsanlagen erhalten, fordert die SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat.

Die Grundschule Heidelsburg in Waldfischbach-Burgalben, die Holzland-Grundschule in Heltersberg sowie in die Sickingerhöh-Grundschule mit ihren Standorten in Höheinöd und Hermersberg sollen unverzüglich die Lüftungsanlagen erhalten, die die Stadt Pirmasens gemeinsam mit dem Prüf- und Forschungsinstitut (PFI) entwickelt hat. Diesen Antrag stellt die SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat für die nächste Ratssitzung.

In den Klassenräumen aller Schulen, die in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehen – das sind die genannten Grundschulen – seien diese Belüftungssystem einzubauen, konkretisiert SPD-Fraktionssprecher Jochen Werle die Forderung. Und er ergänzt, dass für alle Klassenräume, in denen es dies baulich, technisch oder aus sonstigen Gründen nicht möglich ist, mobile Luftreinigungsgeräte angeschafft werden sollen.

Heizsysteme müssen auf Hochtouren laufen

Aktuell müssen beim Schulunterricht, sofern er in irgendeiner Form in Präsenz abgehalten werden kann, alle 20 Minuten die Klassenzimmer für drei bis fünf Minuten quergelüftet werden. Dadurch soll die Aerosol-Konzentration in der Raumluft verringert und damit das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus minimiert werden. Das habe in der kühlen Jahreszeit zur Folge, dass die Raumtemperatur deutlich sinkt und zugleich die Heizsysteme in den Klassenräumen permanent auf Hochtouren laufen. Was zu Beschwerden führe.

Die Stadt Pirmasens habe gemeinsam mit dem PFI eine Konstruktion entwickelt, mit deren Hilfe die komplette Raumluft in einem Klassensaal binnen einer Stunde dreimal ausgetauscht wird, heißt es im SPD-Antrag. Die aus kostengünstigen Materialien gebaute Anlage sorge dafür, dass die Luft abgesaugt wird, die durch die Abwärme der Schüler samt den Aerosolen konzentriert in Richtung Decke steigt. Ein schallgedämmtes Rohrsystem fördere sie nach draußen, während über ein gekipptes Fenster im vorderen Bereich des Klassensaals frische Luft nachströmen kann.

Im Sommer kann warme Luft ausgetauscht werden

Die SPD verweist auf Messungen des PFI, die die Wirksamkeit dieses einfach und günstig zu bauenden Lüftungssystems bestätigen. Laut Stadt Pirmasens beliefen sich die Kosten dabei auf rund 500 Euro pro Klassenraum. In Pirmasens hätten ehrenamtliche Helfer bei der Installation angepackt. Die SPD ergänzt, dass das System zudem den Vorteil bringe, dass im Sommer die warme Luft nachts aus den Räumen gesaugt werden kann, so dass in Klassenräumen zu Beginn des Unterrichts angenehme Temperaturen vorherrschen. Über Tag sorge es für ein angenehmeres Klima im Vergleich zum Stoßlüften, bei dem bei entsprechender Außentemperatur alle 20 Minuten sehr viel warme Luft in die Klassenräume strömt, begründet die SPD ihren Antrag weiter.