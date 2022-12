Meilenstein im Infrastruktur-Projekt „Mobilfunk für den Landkreis Südwestpfalz“: Vodafone hat in Merzalben eine Mobilfunkstation in Betrieb genommen und damit ein Funkloch in der mobilen Breitbandversorgung beseitigt. Insgesamt 3000 Einwohner und Gäste wurden durch den Bau des neuen Standortes erstmals an das mobile Datennetz von Vodafone angeschlossen.

Mit der Eröffnung dieser LTE-Mobilfunkstation hat Vodafone zugleich die nächste Ausbaustufe für sein Mobilfunknetz im Landkreis Südwestpfalz gestartet. Bis Mitte 2023 wird das Unternehmen 17 weitere Mobilfunk-Bauprojekte im Landkreis realisieren, um Funklöcher zu schließen, das bestehende Netz zu verstärken und darüber hinaus das 5G-Netz immer weiter in den Landkreis zu bringen.

„Mobilfunk ist ein Stück Lebensqualität und zugleich ein wichtiger Infrastruktur-Faktor für die heimische Wirtschaft und für Arbeitsplätze. Und die Bürger nutzen die Netze sehr gerne. Dieser starken Nachfrage der Bevölkerung tragen wir Rechnung, indem wir – wie hier in Merzalben – Funklöcher schließen und mobile Datenautobahnen ausbauen“, sagt Vodafone-Technikchefin Tanja Richter.

17 weitere Stationen geplant

Bei der Inbetriebnahme der neuen Breitband-Station in Merzalben benötigte Vodafone etwa zwei Jahre; von der ersten Planung über die Standortauswahl bis zur Anschaltung. Nach der Installation der Antennen wurde der neue Standort jetzt frequenztechnisch in das bestehende Mobilfunknetz im Landkreis integriert und gestartet. Aktuell betreibt Vodafone 55 Mobilfunkstationen im Landkreis. Davon sind 38 Stationen mit der mobilen Breitbandtechnologie LTE ausgestattet und elf dieser Stationen haben obendrein die Breitbandtechnologie 5G an Bord. Dadurch sind 98,8 Prozent der Bevölkerung an das Vodafone-Mobilfunknetz angeschlossen und 84,5 Prozent der Bevölkerung können mobile Datendienste nutzen.

Bis Mitte 2023 wird Vodafone im Landkreis 17 weitere Mobilfunk-Bauprojekte realisieren. Davon profitieren Gemeinden wie Maßweiler, Fischbach, Großbundenbach, Münchweiler, Hinterweidenthal, Erlenbach, Ludwigswinkel, Nünschweiler, Eppenbrunn, Schmitshausen und Thaleischweiler-Fröschen. Wo es erforderlich ist, werden bis zu zwei Masten errichtet.