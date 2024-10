Wenige Monate lebte sie in der Tierauffangstation Tierart, nun geht die Reise weiter. Die Löwin Manuschka zieht am Montag von Maßweiler in die Niederlande um. Außer einer neuen Umgebung erwarten sie dort auch Artgenossen. Womöglich ist das Nachbarland noch nicht die Endstation für die Großkatze.

„Es ist der nächste Schritt für Manuschka in ein artgerechtes Leben“, berichtet Florian Eiserlo, Leiter der Tierauffangstation