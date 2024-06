Der Gehweg in der Hauptstraße in Nünschweiler mit seinen vielen Stolperfallen wird seinem Namen auf vielen Abschnitten seit Jahren nicht mehr gerecht. Schon lange arbeitet die Gemeinde an einer Lösung, um einen begehbaren Zustand herzustellen. Teil dieser könnte nun der Glasfaserausbau sein.

Seit Jahren beschäftigt der Gehwegausbau den Gemeinderat Nünschweiler. Ortsbürgermeister Jürgen Beil (CDU) erinnerte in der Sitzung am Mittwoch an die lange, von vielen Problemen begleitete Planung. Mehrfach kam der Planer seinem Auftrag nicht nach. Mehrfach wurde die jeweils nach Erinnerung vorgelegte Planung vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) zurückgewiesen.

Bei der jüngsten Planvorlage habe sich wieder abgezeichnet, dass die Planung für den Gehweg an der Kreisstraße vom LBM zurückgewiesen werde, erinnerte Beil. Der LBM hat einen Kompromissvorschlag gemacht, auch was die finanzielle Beteiligung betrifft, den man wohl akzeptiert hätte. Aber zwischenzeitlich ergaben sich weitere Neuerungen. Der LBM hat angekündigt, dass die Hauptstraße im Jahr 2028 saniert werden soll – inklusive Verlegung neuer Wasserleitungen. So war in der vorangegangenen Ratssitzung die Frage aufgeworfen worden, ob es unter diesen Umständen sinnvoll sei, den Gehweg wie vorgesehen zu sanieren. Denn für die geplante abschnittsweise Verbreiterung müssten auch die Rinnenplatten und teilweise der Straßenasphalt beschädigt und repariert werden. Die Gemeinde müsste Kosten übernehmen, die sie beim gemeinsamen Ausbau von Straße und Gehwegen nicht bezahlen muss, weil Rinnenplatten und Straße vom Kreis zu bezahlen sind.

Kosten gegenübergestellt

Der Gehweg solle aber nicht noch länger so belassen werden, war sich der Rat einig. Bürgermeister Jürgen Beil hat sich deshalb mit der Firma UGG in Verbindung gesetzt, die Glasfaser nach Nünschweiler bringt und ohnehin die Gehwege öffnet. Es liegt nun ein Reparaturangebot vom Unternehmen vor, das für die UGG arbeitet. Dieses anzunehmen, empfiehlt der Rat. Voraussetzung ist, dass man sich vertraglich verständigen kann, wovon aber ausgegangen wird.

Detailliert informierte Beil, wobei er noch von den Kostenschätzungen des Planers aus dem Jahr 2022 ausging. Im Rat war man sich sicher, dass diese Zahlen nicht mehr stimmten, dass bereits höhere Kosten zu erwarten seien und dass – sollte man bis 2028 auf den gemeinsamen Ausbau warten – die Preise dann noch höher liegen würden. Ursprünglich war geplant gewesen, die Gehwege nur im unteren Teil der Hauptstraße auf einer Länge von etwa 600 Metern auszubauen. Die alte Rechnung: Der Ausbau würde insgesamt rund 400.000 Euro kosten. Der Gemeindeanteil läge (abzüglich Zuschuss) bei 71.000 Euro, die Bürger hätten über wiederkehrende Beiträge 260.000 Euro zu zahlen. Die Planung des LBM sehe für 2028 vor: Kosten in Höhe von 767.500 Euro für die Gehwege, wovon die Gemeinde: 116.900 und die Bürger 498.900 Euro zu tragen hätten.

Reparatur deutlich günstiger

Die Kosten für die jetzt von Beil verhandelte Reparaturlösung: Von insgesamt 92.400 Euro müsste die Gemeinde 32.2000 Euro zahlen – einen Zuschuss gibt es in diesem Fall nicht – und die Bürger 60.100 Euro. Die Kosten für jene Bereiche, welche die UGG bedingt durch den Glasfaserausbau ohnehin reparieren müsste, würde das Unternehmen tragen.

Vorgesehen sei, dass das Unternehmen Gehwegplatten verlegen würde. Bei dieser Variante sei flächenmäßig bereits der schlimmste Fall für die Gemeinde berechnet worden, also ein großer Puffer einkalkuliert. Auch sei einberechnet, dass der Asphalt in den Wegen teerbelastet ist, was eine teure Entsorgung erforderlich macht. „Wir haben mal den ,Worst Case’, also den schlimmsten Fall angenommen“, sagte Beil zum Angebot des Bauunternehmens.

Noch ausreichend Beiträge der Bürger da

Die Bürger müssten voraussichtlich gar keine wiederkehrenden Beiträge mehr bezahlen, denn zweckgebunden sind noch Gelder bei der Gemeinde vorhanden. Da stelle sich die Frage überhaupt nicht, wenn man sich die Kosten anschaue, zumal man ja noch mit Kosten aus dem Jahr 2022 gerechnet habe, fasste Sonja Veit (CDU) die Ratsmeinung zusammen. Sie empfahl, das Angebot anzunehmen, wenn man sich vertraglich einig werde. Die Gehwege wären so bald wieder in einem gut begehbaren Zustand – nicht perfekt, aber repariert. Mit Unterstützung der Verwaltung soll nun die vertragliche Lösung geklärt werden.