„Da ist Dampf dahinter“, sagte Bürgermeister Klaus Weber, als er am Mittwochabend im Rat der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land über den deutsch-französischen Kindergarten in Liederschiedt berichtete. Eine Lösung der Finanzierungsprobleme ist in Sicht.

Gerade erst am Dienstag habe man in großer Runde über die Möglichkeiten gesprochen, wie die beiden deutschen Gemeinden Schweix und Hilst bei den Personalkosten entlastet werden können.