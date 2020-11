Auch während des Teil-Lockdowns bietet die Kreisvolkshochschule Südwestpfalz weiterhin Kurse an. Zwar setzt die KVHS verstärkt auf Online-Angebote, etwa ein Vortrag zu Fairtrade und Frauenrechten am Mittwoch, aber auch Präsenzveranstaltungen können stattfinden, wie die Kreisverwaltung mitteilte.

Etwa die Hälfte der ursprünglich für November geplanten Präsenzkurse laufen während des Lockdowns weiter, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung. Volkshochschulen sind laut Kreis wie Schulen elementarer Bestandteil des Bildungssystems. Daher dürfen sie ihren Betrieb fortsetzen. Bis auf Bewegungskurse und einige Ausnahmen können die Veranstaltungen unter Einhaltung der Maskenpflicht und weiterer Hygienemaßnahmen stattfinden.

Online-Kurs zu Frauenrechten

Daneben gibt es mehr digitale Angebote. Für morgen, Mittwoch, 20 bis 21.30 Uhr, lädt die KVHS zum Online-Seminar „Fairer Handel stärkt Frauenrechte“ mit Referentin Wynnie Kangwana Mbindyo von Fairtrade Deutschland ein. Der Zusammenhang zwischen fairem Handel und Frauenrechten ergibt sich daraus, dass zu allermeist Frauen als billige Arbeitskräfte auf Plantagen in den Erzeugerländern ausgebeutet werden. Die Referentin zeigt an Beispielen aus Asien sowie aus Ost- und Westafrika, wie mit Fairtrade-Standards Frauen in ihren Rechten gestärkt werden und welchen Einfluss Verbraucher durch ihre Kaufentscheidungen haben. Via Chat können Fragen gestellt werden. Der Vortrag ist für Teilnehmer kostenlos. Eine Anmeldung ist möglich im Internet unter kvhs-swp.de oder unter Telefon 06331/809336.