Aufatmen können die Eltern in Weselberg, deren Kinder demnächst in die Kindertagesstätte kommen sollen. Bis Oktober wurden die Ausbauplätze weiterhin genehmigt, so dass 45 Kinder die Einrichtung besuchen können. Kurzfristig sollen 20 weitere Plätze durch eine Containerlösung geschaffen werden.

Bis dahin sollen mit einer Containerlösung ein weiterer Gruppenraum, ein Stillbeschäftigungsraum sowie ein Raum für das Mittagessen angebaut werden. Dann können 20