Untreue in zehn Fällen, davon einmal nur versucht, warf die Staatsanwaltschaft Zweibrücken einem ehemaligen Hotelmanager vor. Das Amtsgericht Pirmasens machte am Montag kurzen Prozess und stellte das Verfahren ohne Auflagen ein.

Der 56-jährige Angeklagte war Manager eines Hotels in der Südwestpfalz, das inzwischen geschlossen ist und zum Verkauf steht. In dieser Funktion hatte er Vermögensangelegenheiten des Hotels wahrzunehmen und Zugriff auf das Kundenkonto des Hotels bei einer Online-Verkaufsplattform, wobei Bestellungen direkt vom Hotelkonto abgebucht wurden. Zwischen Dezember 2019 und März 2021 soll der 56-Jährige laut Anklage neunmal Waren für sich bestellt haben, die über das Hotelkonto abgebucht wurden.

Es soll sich um folgende Artikel gehandelt haben: Amazon-Gutscheine für 1654 Euro, Scheibenwischer, Batterie, Shorts, Ledergürtel, Hundefutter, Augentropfen, Fernseher für 649 Euro, E-Zigaretten-Mischung, für zusammen 2500 Euro. Weitere Amazon-Gutscheine für 2500 Euro wurden nicht geliefert, da auf dem Konto kein Geld mehr war. Außerdem soll er die Barkasse mit über 5000 Euro in seine Privaträume gebracht und für sich verwendet haben.

Bestellungen mit Firmenbezug

Der Angeklagte gab vor Gericht an, dass die bestellten Waren mit einer Ausnahme alle Firmenbezug gehabt hätten. Lediglich die Zigarettenmischung sei eine private Bestellung gewesen. Da sei „ein Fehler, eine Verwechslung“ passiert. Die Gutscheine seien personalisiert und zum Ausgleich für Überstunden der Angestellten bestimmt gewesen. Das hätten diese im Prozess gegen ihn vor dem Arbeitsgericht bestätigt. Die Batterie sei im Rasenmäher verbaut worden. Dass er die Bar-Kasse mit in sein Zimmer im Hotel genommen habe, sei üblich gewesen, verteidigte sich der 56-Jährige. Nach einem Einbruch sei das Geld weg gewesen. Wegen Corona war das Hotel länger geschlossen.

Pikant dabei: Den Einbruch in das Privatzimmer des Hotelmanagers beging der 78-jährige Hotelinhaber, weil er den Manager in Verdacht hatte, über das Geschäftskonto des Hotels private Dinge bestellt und bezahlt zu haben. Für den Einbruch hatte er sich extra bei einem „Rentnertreff“ Verstärkung geholt, denen er das Hotel zeigen wollte. Mitgenommene Dinge will der 78-Jährige aus Wut in der Mülltonne entsorgt haben. Die Geldkassette soll leer gewesen sein. Wegen dieser Wutaktion hatte das Schöffengericht den Hotelier im Februar wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt. Der 78-Jährige hat dagegen Berufung eingelegt.

Verfahren vor dem Arbeitsgericht

Zwischen Hotelinhaber und Manager ist außerdem noch ein Verfahren vor dem Landesarbeitsgericht wegen einer fristlosen Kündigung und Lohnansprüchen anhängig, wie zu hören war.

Das Strafverfahren wegen Untreue gegen den Hotelmanager hat das Amtsgericht Pirmasens am Montag kurzerhand eingestellt. Unbeteiligte Zeugen gibt es nicht. Der 56-Jährige muss aber seine eigenen Anwalts- und Reisekosten tragen.