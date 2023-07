Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die vierte Klasse der Grundschule Merzalben nimmt derzeit am Projekt „Lesen“ der RHEINPFALZ teil. Seit ein paar Wochen lesen die 14 Kinder im Alter von zehn und elf Jahren täglich die RHEINPFALZ im Unterricht. Am Dienstag haben sie mit ihrer Lehrerin Sharon Warth die „Pirmasenser Rundschau“ besucht. Andreas Danner hat sich mit zwei Schülern unterhalten.

Was gefällt Euch an der Zeitung?

Paul Greiner: Mir gefällt am meisten der Sport und der Lokalteil der Pirmasenser Rundschau, den lese ich auch gerne. Und