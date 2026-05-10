Soll der Gästebeitrag, im Volksmund Kurtaxe genannt, in Eppenbrunn angehoben werden – und wenn ja, in welcher Höhe?

Hierüber diskutierte der Gemeinderat. Hintergrund für die angedachten Preissteigerungen ist die angespannte Haushaltslage. „Die Gemeinde kann über die zusätzlichen Einnahmen frei verfügen und diese auch für Investitionen nutzen“, argumentierte Ortsbürgermeister Tom Heinemann für eine Erhöhung von bisher einem auf zwei Euro pro Gast und Übernachtung ab 2027. Mit rund 9000 Euro Mehreinnahmen jährlich ist zu rechnen. Heinemann betonte, dass man andernfalls möglicherweise an anderen Stellen, etwa bei Hunde- oder Grundsteuer, nachsteuern müsse.

Im Gemeinderat gab es jedoch auch kritische Stimmen zu diesen Plänen. So wurde geäußert, dass Gäste in anderen Urlaubsorten beim Besuch von Schwimmbädern, Museen oder anderen Freizeiteinrichtungen ermäßigten Eintritt erhalten. Es überwog jedoch die Meinung, dass die moderate Erhöhung den Tourismus in Eppenbrunn nicht wesentlich beeinträchtigen werde. Der formelle Beschluss erfolgt in einer der nächsten Ratssitzungen.