Hermann Aeckerle blickt auf ein erfülltes Leben, das er bis im vergangenen Jahr mit seiner Ehefrau Edith teilen konnte. Der ehemalige Kommunalpolitiker wird 100.

Der gebürtige Albersweilerer Hermann Aeckerle war von 1972 bis 1991 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Dahn. Nach seinem Ausscheiden zog er sich aus der Politik zurück ins Privatleben. Auf seinen Sohn und seine Tochter, die beide Fachärzte sind, ist er besonders stolz.

In seiner Amtszeit als Bürgermeister wurde der Dahner Kurpark angelegt, das Schwimmbad gebaut und der Tourismus als Wirtschaftszweig aufgebaut. Im Ortsteil Reichenbach entstand das Industriegebiet, in Dahn wurde das Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung gebaut. Aeckerles Initiative ist es zu verdanken, dass der Fremdenverkehr von Dahn auf die komplette Verbandsgemeinde ausgeweitet wurde. Viele Arbeitsplätze entstanden im touristischen Bereich.

Bürgermeisteramt war der logische Schritt

Mit 20 Jahren kam Aeckerle aus der Kriegsgefangenschaft zurück und schloss erfolgreich ein berufsbegleitendes Studium an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie ab. „Ich war immer bestrebt, mit einer Note 1 abzuschließen und das ist mir auch gelungen; ich war sehr ehrgeizig“, sagt er über sich.

Nach verschiedenen Stationen leitete er als Oberamtsrat die Steuer- und Gemeinde-Einnehmerei Dahn mit der Zweigstelle Hauenstein. Wegen seiner beruflichen Eignung sei er damals sowohl als Lehrer an Verwaltungsschulen, Ausbildungsleiter für die Einnehmer der Pfalz wie auch in den Prüfungsausschuss berufen worden. Schließlich war er auch Vorsitzender des Berufsverbandes der Einnehmer der Pfalz.

Der Weg in das neu geschaffene politische Amt des Bürgermeisters sei für ihn ein logischer Schritt gewesen: „Ich war ja der Dienststellenleiter, und das wollte ich auch bleiben und ich habe es keinen Tag bereut“ sagt der Jubilar. Seine beruflichen Kompetenzen habe er als Kommunalpolitiker für das Gemeinwesen mit einbringen können.

Mit Elan und Entschlossenheit war er Impulsgeber für die neu gegründete Verbandsgemeinde und hatte wesentlichen Anteil an deren Entwicklung. „Es war mir immer wichtig, mich zu engagieren, für die Dinge, die anstanden“ erinnert sich Aeckerle zurück. Dabei sei ihm das Engagement für die Familie ebenso wichtig gewesen wie das berufliche.

Bedauern wegen A8 und Wasgau-See

Den ersten Spatenstich für das Industriegebiet Dahn-Reichenbach konnte er schon im Jahr 1976 ausführen. Größere Betriebe, die ursprünglich auch Interesse für Dahn bekundeten, blieben jedoch wegen eines fehlenden Autobahnanschlusses aus. Der ursprünglich geplante Bau der Autobahn A8 von Pirmasens zur Rheinschiene wurde von der Politik gestoppt, ebenso wie der Bau des schon geplanten Wasgau-Sees. Für beide Projekte wurden Millionen in den Sand gesetzt, bedauert Aeckerle noch heute.

Mit Tennisspielen hielt er sich fit, seine Leidenschaft war das Motorradfahren. Beide Hobbys konnte er bis zu Beginn seiner 90er-Jahre noch ausüben. Immer noch ist er den Vereinen der Region verbunden und zeigt dies beispielsweise durch eine passive Mitgliedschaft beim Männergesangverein „Waldeslust“ in Bruchweiler-Bärenbach. Ein Rezept fürs Altwerden hat er nicht: „Ich bin selber überrascht, dass ich so alt bin, das ist wirklich außergewöhnlich“, meint er.