Unbekannte haben etwa 15 bis 20 Heuquader aus einem geparkten Pferdetransporter in Weselberg gestohlen. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Donnerstag im Gewerbegebiet Weselberg.

Nach Angaben der Polizei stand das Fahrzeug zum Tatzeitpunkt unbeaufsichtigt. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben zu wenden. Die Beamten sind unter der Telefonnummer 0631 36915499 oder per E-Mail an piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de erreichbar.