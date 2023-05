Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jürgen und Uschi Meyer ist es zu verdanken, dass die sogenannte Saulach als Hilster Natur-Kleinod um ein Kunstwerk bereichert wurde. Aus einer Stahltafel gestalteten sie einen Keiler mit seinen drei Frischlingen und installierten das daheim hergestellte Werk in der Saulach.

In früherer Zeit hielten sich viele Leute in den Dörfern ein Schwein zur Mitbestreitung ihres Lebensunterhaltes. Ein Sauhirt trieb die Schweine hinaus in die freie Flur. In Hilst geschah dies zentral