Da die traditionelle Mitgliederausstellung des Kunstvereins Dahn pandemiebedingt ausfallen musste, wurde als Alternative die Aktion „Fenstergucker“ ins Leben gerufen. Dabei zeigen Mitglieder des Kunstvereins ihre Werke – Bilder und Skulpturen – in Dahner Geschäften.

Außerdem startet eine Verlosung von drei Originalbildern: In einem ausgewählten Geschäft wird die Skulptur „Fenstergucker“ im Schaufenster gezeigt. Wer beim Bummel durch die Dahner Geschäfte diese Skulptur erkennt, kann sich in diesem Geschäft registrieren lassen und kostenlos an der Verlosung teilnehmen. Die Auslosung der Gewinner erfolgt im Geschäft des „Fensterguckers“ am letzten Tag der Aktion (8. Januar 2021).

In rund 15 Geschäften sind die Kunstwerke zu sehen. Damit konnten alle Werke auch ausgestellt werden. „Sollten weitere Geschäfte Interesse zeigen, sorgen wir für Nachschub“, sagte der Vereinsvorsitzende Erwin Hoffmann. Er kann sich auch vorstellen kann, dass dabei in manchen Geschäften Dauerleihgaben stehen könnten.