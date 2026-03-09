Der Rodalber Künstler Stephan Müller wechselt gern die Werkzeuge: Pinsel, Kreide, Motorsäge. Sein Thema bleibt der Mensch – roh, nah, politisch.

In den Arbeiten des Künstlers Stephan Müller gibt es ein ganz bestimmtes Motiv, das sich durch sein Schaffen zieht, und das ihn schon sehr früh fasziniert hat: der Mensch. Den Anfang dieser Faszination legte das Aktzeichnen während des Studiums an der Universität Koblenz-Landau.

Bis heute sei die Basis seiner Arbeiten das Zeichnen, erzählt der 54-Jährige. Er habe sich nie nur auf eine Kunsttechnik allein spezialisieren wollen und sich daher für Malerei und Skulpturen entschieden, um die Jahrtausendwende studierte er an der Akademie für Bildende Kunst in Mainz. „Ich brauche den Wechsel“, erzählt der Rodalber. Seither hat Müller zwei Wege, um sich mit den Themen auseinanderzusetzen, die ihm am Herzen liegen. Im Mittelpunkt der Werke steht dabei immer der Mensch – mal als vollständige Figur, mal als Detailstudie eines Körperteils.

Zeichnen mit der Motorsäge

Während er beim Malen auf Pinsel, Stift, Kreide zurückgreift, hat Müller für Skulpturen ein anderes Zeichenwerkzeug gefunden: die Motorsäge. Häufig sind in dem Holz, mit dem der Künstler arbeitet, klare Schraffuren zu erkennen, die ans Zeichnen erinnern. Während man beim Schnitzen mit einem Messer die Holzrichtung beachten müsse, sei man mit der Motorsäge frei, die Schnitte zu setzen, erzählt der Künstler. Müller lässt seinen Figuren dabei ganz bewusst eine gewisse Rauheit.

Von Grund auf geprägt hat ihn der Künstler Auguste Rodin, der französische Bildhauer und Zeichner, der sich intensiv mit Bewegung befasste. „Es gibt viele gute Künstler, alte wie neue, deren Arbeiten mich sehr beeindrucken“, sagt Müller.

In seiner Kunst probiert sich Müller gerne aus, schlägt neue Wege ein und sucht Herausforderungen. Aktuell beschäftigt er sich mit der Stencil-Technik, der Schablonenkunst. Sie ist angelehnt an Street-Art-Künstler wie Banksy und ermöglicht eine andere Art, sich mit Themen zu beschäftigen.

Kunst soll politisch sein

Immer wieder setzt sich Müller mit politischen Inhalten auseinander, beispielsweise mit dem Klimawandel und dem Ukraine-Krieg. Auch die erste Amtszeit des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump habe ihn stark beschäftigt. Zurzeit ist es jedoch dessen Frau, Melania Trump, die im Fokus von Müllers Arbeit steht.

Stephan Müller fiel dabei vor allem ein Detail ins Auge, das er künstlerisch aufgriff: der gigantische Hut, den die First Lady bei der zweiten Amtseinführung ihres Mannes trug und der diesen durch seine breite Krempe regelrecht auf Abstand hielt. „Für mich ist der Hut ein Symbol für Schutz“, sagt Müller. In der aktuellen Ausstellung „Zwei auf dem Weg“ in der Kreisgalerie Dahn, in der Stephan Müller gemeinsam mit Günther Berlejung ausstellt, hängen Porträts Melania Trumps mit ihrem Hut.

Kunst im öffentlichen Raum

Gleichzeitig setzt sich Müller in dieser Arbeit mit der Disaster-Serie Andy Warhols auseinander. Wer diese Werke mit Abstand betrachtet, sieht Formen in Schwarz-Weiß. Wer jedoch näher herantritt, erkennt, dass diese aus Aufnahmen eines elektrischen Stuhls zusammengesetzt sind. Warhol habe dadurch die Abstumpfung des Menschen sichtbar machen wollen. Für Stephan Müller soll Kunst zur Diskussion anregen, es gehe nicht nur darum, schöne Bilder zu malen. In dieser Aufgabe sieht Müller seine farbenfrohen Porträts Melania Trumps, die als Person durchaus fragwürdig sei. „Ich bin gespannt, wie die Menschen darauf reagieren.“

Die Kunst Müllers, der als Kunstlehrer in Landstuhl arbeitet, findet sich auch im öffentlichen Raum. Seine Skulpturen stehen in Rodalben, Kaiserslautern, Landstuhl. Derzeit arbeitet er an einem ganz großen Projekt – und das im Wortsinne. Er hat den Auftrag erhalten, die Fassade des neuen Wasserwerks in Rodalben zu gestalten. Das Bild im impressionistischen Stil, das sich später einmal an der Fassade wiederfinden wird, ist längst gezeichnet und gemalt. Doch nun gilt es, diesen Entwurf digital so umzusetzen, dass er entsprechend vergrößert und gedruckt werden kann. Ein Pinselstrich habe dabei schnell eine Dimension von 1,5 Metern, erzählt Müller.

Letztlich sei ein Künstler mit seinen Problemen meist allein, beschreibt Stephan Müller. Und so sei es nicht so, dass er jedes Mal mit einem Lächeln aus dem Atelier gehe. Es gehörten auch frustrierende Phasen dazu. Das Gefühl, diese Schwierigkeiten überwunden zu haben, sei wundervoll.

Die Serie

In unserer Serie „Wir machen Kultur“ stellen wir in loser Folge Menschen vor, die das kulturelle Leben in Pirmasens und der Südwestpfalz gestalten – als Aktive auf der Bühne oder als Macher im Hintergrund.