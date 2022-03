Das Vinninger Kulturprogramm unter neuer Regie steht. Im Mittelpunkt steht das 25-jährige Jubiläum, das am 11. September mit einem Festakt begangen werden soll.

„Wir haben fleißig geschafft.“ So kündigte die neue Kulturbeauftragte Helma Terres in der Ratssitzung am Dienstag das von ihr mit Unterstützung von Steffi Sieber entworfene Kulturprogramm für das Jahr 2022 an und ergänzte: „Unsere Motivation war und ist es, dass das Kulturprogramm weiter geht.“ Geplant sind rund ein Dutzend Veranstaltungen von Vernissagen bis Musikveranstaltungen unterschiedlicher Genres. Im Mittelpunkt steht das 25-jährige Jubiläum des Kulturprogrammes, das für den 11. September mit einem Festakt geplant ist.

„Wir haben vollstes Vertrauen in Sie“, stellte Ortsbürgermeister Felix Kupper fest. Details dazu werden im Jugend- und Kulturausschuss vorberaten. Zur Frage, ob freier Eintritt gewährt werden soll oder nicht, prophezeite Terres: „Wird Großzügigkeit gegeben, kommt Großzügigkeit zurück.“ Sie lobte auch das langjährige Engagement ihres Vorgängers Lothar Feldner: „Wir sind begeistert, was Herr Feldner auf die Beine gestellt hat und welch schöner Ort die Alte Kirche geworden ist.“ Das Bestreben sei es, auch weiterhin ein vielseitiges Kulturprogramm auf die Beine zu stellen.

Start am 8. Mai

Die erste Veranstaltung ist für 8. Mai terminiert mit einer Vernissage von Wolfgang Fritz, einem gebürtigem Pirmasenser und auf der Langmühle wohnenden Künstler. Musikalisch wird das Christof Heringer-Trio mit Heringer am Klavier, Schlagzeuger Uli Geßner und Kontrabassist Matthias Wolf die Veranstaltung begleiten. 300 Euro fürs aktuelle Kulturprogramm hat das Ehepaar Maria und Fritz Kupper gespendet. Dieses wird in Kürze veröffentlicht.