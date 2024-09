Ein eskalierter Streit um die Küchenbenutzung in einer Flüchtlingsunterkunft beschäftigte am Montag das Amtsgericht Pirmasens. Ein 51-Jähriger soll einer Frau mit dem Messer eine zehn Zentimeter lange Schnittwunde am Arm zugefügt haben.

In einer Wohnung in der Südwestpfalz