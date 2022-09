Die Neuregelung des Landesfinanzausgleichs wird den Bürger stärker belasten, der Gemeinde Schweix finanziell aber nichts bringen. Das ist das Ergebnis einer ersten Prüfung der Pläne der Landesregierung.

„Bei der Klage der Stadt Pirmasens gegen das Land Rheinland-Pfalz war wohl auch einer namens Maas mitbeteiligt. Diese führt dazu, dass wir uns heute mit der anstehenden Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) beschäftigen müssen“, sagte der Schweixer Ortsbürgermeister Marco Maas. Gemeint war sein Bruder Michael, Bürgermeister der Stadt Pirmasens. „Verreißt mir denne Monn nett“, sagte Maas weiter, und wollte damit den Finanzsachbearbeiter der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, Daniel Goedel, schützen. Denn dieser brachte schlechte Nachrichten mit. Goedel stellte dem Gemeinderat die Änderungen des LFAG und die Auswirkungen auf die Gemeinde anhand von Beispielberechnungen vor.

Maas sprach vom „modernen Raubrittertum“ des Landes gegenüber Bürgern und Kommunen. Er empfahl allen Gemeinden, auf die Barrikaden zu gehen und sich mit Bussen auf den Weg nach Mainz zu machen. Kritik gab es auch aus dem Rat. Es sei den Bürgern kaum zu erklären, dass sie durch die angeordnete Erhöhung der Gemeindesteuern noch mehr geschröpft würden. „Wir können nur zahlen, ohne dass bei uns als Gemeinde was ankommt“, hieß es.

Pro Kopf 861 Euro Schulden

Mit Blick auf den Kassenstand zum 31. Juli sagte Maas, dass die Gemeine mit rund 240.000 Euro verschuldet sei, was eine Pro-Kopf-Verschuldung von 861 Euro bedeutet. Daran werde sich nach einer weiteren Information von Maas auch so schnell nichts ändern. Mit Blick auf die finanzielle Beteiligung der Ortsgemeinde am deutsch-französischen Kindergarten in Liederschiedt wollte Maas keine Hoffnung auf eine baldige Entscheidung wecken. Er bezog sich auf ein Schreiben von Staatssekretärin Heike Raab an den CDU-Landtagsabgeordneten Christof Reichert. Raab habe darin geschrieben, dass man in der Prüfungsphase sei. „Man wird weiter vertröstet. Letztendlich ist das Schreiben das Papier nicht wert“, so das Fazit des Ortschefs.