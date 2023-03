Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gequalmt hat es in den vergangenen Tagen bei der Feuerwehr in Dahn. Nicht wirklich, sondern symbolisch. Denn zwischen einem Mitglied der Dahner Feuerwehr und dem Verbandsbürgermeister gibt es unterschiedliche Auffassungen darüber, wie die Verwaltung ihre Arbeit erledigt. Konkret geht es dabei um die Auszahlungspraxis bei Entschädigungen, die Wehrleute bei kostenersatzpflichtigen Einsätzen in ihrer Freizeit geltend machen können.

Die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland habe, so lautet der Vorwurf des Dahner Feuerwehrmannes, die Auszahlungen der Entschädigungen direkt an Dahner Wehrleute vor Längerem gestoppt.