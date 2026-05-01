Einen einfallsreichen Hexenstreich mit positivem Effekt haben sich in der Hexennacht einige Schmitshauser ausgedacht.

Die Schmitshauser Hexen sind seit Jahren für gute, witzige und ausgefallene Hexennachtsstreiche bekannt. Diesmal haben sie an beiden Ortseingängen täuschend echte Radarfallen-Attrappen an die Zweibrücker Straße gestellt. „Da die Politik und der Landesbetrieb Mobilität die Verkehrsberuhigung nicht hinbekommen, müssen wir es eben an beiden Seiten vom Ort selbst machen“, erklärte eine der Hexen, die unerkannt bleiben möchte. Ob die Hexen in der Walpurgisnacht beim Wegfliegen auf dem Besen selbst von den Radarfallen erfasst wurden, ist nicht bekannt. Bekannt ist hingegen, dass die Attrappen, die aus grauen Abwasserrohren mit entsprechenden Aufklebern und gesprayten Blitzerlinsen bestehen, bereits die gewünschte Wirkung erzielen. Anwohner haben am Freitagmorgen mehrmals beobachtet, dass Autos, die schnell ins den Ort hineinfuhren, beim Anblick der Blitzer abgebremst haben. Schon länger beschweren sich in Schmitshausen gerade Anwohner der beiden Ortsein- und Ausgänge über zu schnelle Autofahrer in diesen Bereichen.

Beide Säulen stehen auf Privatgelände und wurden professionell und absolut gerade aufgestellt. Da sie nur aussehen wie Blitzersäulen, aber nicht wirklich blitzen, sind sie erlaubt und stellen keinen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr dar. Dies wäre der Fall, wenn sie beispielsweise Blitze oder andere Lichtsignale aussenden würden. Ebenfalls nicht erlaubt ist es, solche Attrappen auf öffentlichem Gelände aufzustellen.