Immer noch brodelt es im Ort wegen der Kindertagesstätte „Sonnenblume“. Gerhard Hoch, der sich erfolgreich dafür ausgesprochen hatte, das Thema Kita im Rat zu behandeln, kritisierte Ortsbürgermeister Thorsten Höh in dessen Abwesenheit – Höh befindet sich in Quarantäne – scharf: „Aus meiner Sicht geht es mit der Kita seit zweieinhalb Jahren steil bergab“, so Hoch.

Der Elternausschuss habe sich beklagt, dass keine Informationen flössen, weswegen sie ihren Unmut in einem Brief an den Ortsbürgermeister verfasst hätten, so Hoch. Auf diesen Brief habe der Ortsbürgermeister nicht reagiert. Einige Eltern seien aufgrund des Auftretens des Ortsbürgermeisters verprellt worden und schickten ihre Kinder in Kitas anderer Gemeinden. Hoch abschließend: „Das alles ist sehr bedenklich.“

Beigeordnete will Wogen glätten

Die erste Beigeordnete Silke Rink verlas die Anmerkungen Höhs zur Kita und versuchte, die Wogen zu glätten: Die Wasserschäden in der Kita Sonnenblume seien behoben. Im Mehrzweckraum im Keller liege ein weicherer, bunter Boden. Der Förderverein habe einen Spendenaufruf für eine neue Garderobe gestartet. 31 der 33 Kitaplätze seien bis zum Ende des Kitajahres belegt, der Bedarf fürs neue Kitajahr übersteige die 33 Plätze, die die Betriebserlaubnis als Maximalzahl vorsehe, informierte Rink. Ab 1. Mai werde ein weiterer Erzieher eingestellt, der die seit 1. Februar vakante Vollzeitstelle einnehmen werde.

Ein Grund der Personalmisere sei im Kita-Zukunftsgesetz der Landesregierung zu sehen. Das Gesetz gehe an den Bedürfnissen von Eltern und Arbeitnehmern vorbei. Es berücksichtige nicht die Bedürfnisse der Kinder und des Kita-Personals. „Ich bin in der schlechten Position, nicht mehr Auskünfte geben zu können“, erklärte Rink nach Verlesen des Zustandsberichts.