Im Rahmen des Interreg-Projekts „Sicherstellung der grenzüberschreitenden Kommunikation im Krisenfall“ wurde ein weiterer wichtiger Meilenstein erreicht: Die Satellitenkommunikationsanlagen sind betriebsbereit.

Nach der erfolgreichen Ausschreibung und Vergabe der Leistungen im Jahr 2021 wurden die Anlagen mittlerweile bei den Projektpartnern installiert und in Betrieb genommen. Somit ist eine ausfallsichere Krisenkommunikation zwischen den projektbeteiligten Krisenstäben und Leitstellen aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz sichergestellt.

„Als weiterer Schritt muss neben der Betriebsbereitschaft der Satellitenkommunikationsanlagen die sichere Anwendung im Krisenfall gewährleistet werden. Hierzu fanden bereits Schulungen für Multiplikatoren sowie dezentrale Schulungsmaßnahmen in den einzelnen Behörden statt“, weist Landrätin Susanne Ganster auf die ausgebaute Infrastruktur hin. „Es war wichtig, sich an diesem Interreg-Projekt zu beteiligen. Damit ist in der Südwestpfalz die funktionierende Kommunikation zum Schutz der Bevölkerung im Katastrophenfall gesichert und verbessert worden. Wir testen das seit dem Sommer regelmäßig.“

Regelmäßige Übungen

Darüber hinaus wurde durch eine, aus der Mitte der Projektpartner gebildete, Expertengruppe ein Kommunikations- sowie ein Übungskonzept für alle projektbeteiligten Behörden entwickelt. Sie sei bereits erfolgreich erprobt worden. Mit regelmäßig wiederkehrenden, länderübergreifenden Übungen werde sowohl die Sprach- als auch die Datenkommunikation unter Beteiligung aller Projektpartner praxisnah geübt. Damit werde die Zusammenarbeit der Krisenstäbe und Leitstellen im Mandatsgebiet der Oberrheinkonferenz nachhaltig gefördert, gefestigt und weiter ausgebaut.

Zu den Projektbeteiligten gehören neben dem federführenden Regierungspräsidium Karlsruhe Projektpartner aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Frankreich und aus der Schweiz. Ermöglicht wird das Projekt durch die finanzielle Förderung der Europäischen Union (EU) im Rahmen des Programms zur Förderung der europäischen territorialen Zusammenarbeit, Interreg. Die Fördersumme in Höhe von über 260.000 Euro wird aus Projektmitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) bereitgestellt.