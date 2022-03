2831 Straftaten registrierte die Polizei 2021 im Landkreis. Das sind 111 mehr als im Vorjahr und auch mehr als vor zwei Jahren. Sexualdelikte, Internetbetrug und Drogen sorgten für den Zuwachs. Besonders schlimm: Es gab zehn Drogentote.

In ihrer Jahresbilanz verweist die Polizei aber auch auf Erfolge. Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist mit 34 auf einem Tiefststand angekommen. 2015 beispielsweise wurden noch 147 Einbrüche in Wohnungen im Landkreis festgestellt. Als Ursache benennt die Polizei die häufigere Anwesenheit der Wohnungsbesitzer durch die Pandemie-Einschränkungen und vermehrtes Homeoffice, aber auch die Präventionsarbeit der Polizei, die zu sichereren Wohnungen geführt habe, was durch die vielen Einbrüche belegt sei, bei denen es beim Versuch geblieben war.

Relativ niedrig liegen auch die Körperverletzungsdelikte, die mit 285 im vergangenen Jahr wieder um 16 Fälle zurückgingen. Im Landkreis entfielen darauf 60 Fälle gefährlicher und schwerer Körperverletzung und nur 29 Fälle, die sich im öffentlichen Raum oder auf Straßen ereigneten.

Trauriger Höhepunkt

Bedenklich ist die erneute Steigerung der Sexualstraftaten, die mit 109 Fällen im vergangenen Jahr wieder einen neuen Rekord im Kreis verzeichnete. Ein Jahr davor waren es noch 84 Fälle. Hier greift zum Teil die vermehrte Anzeige von Verdächtigen, die Kinderpornografie besitzen, herstellen oder verbreiten durch eine US-amerikanische Behörde, die das Internet nach Kinderpornografie absucht und Fälle an Behörden anderer Länder meldet. Davon nicht betroffen sind jedoch die Fälle von Vergewaltigungen, die mit elf im vergangenen Jahr einen neuen traurigen Höhepunkt im Kreis erreichten. Ein Jahr davor waren es zehn Fälle.

Stetig steigend ist auch die Anzahl der Internetbetrügereien. 299 Fälle wurden hier im vergangenen Jahr im Landkreis gemeldet, was erneut 48 mehr als im Vorjahr waren. Hier werden meist Warenbetrug über Internetplattformen gemeldet, wobei es oft Mehrfachtäter seien, die zehn und mehr Verfahren auf sich vereinen. Dazu kommen zunehmend sogenannte Fake-Shops, also Internetläden, die gar nicht existieren. Die Kunden bestellen Produkte und bezahlen diese auch. Eine Ware wird aber nie geliefert.

Tödlicher Mischkonsum

Besonders schlimme Auswirkungen hatte im vergangenen Jahr die Drogenkriminalität im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion. Im Landkreis und den Städten Zweibrücken sowie Pirmasens wurden zusammen zehn Drogentote gezählt. Wie sich die Todesfälle auf den Kreis und die Städte verteilen, teilte die Polizei nicht mit. Im Jahr davor war es kein einziger Drogentoter und 2019 drei Menschen, die an einer Überdosis verstarben. „Eine kriminalistische oder wissenschaftliche Erklärung hierfür gibt es nicht“, erklärt die Polizei in ihrem Jahresbericht. Es sei weder eine lokale noch zeitliche Konzentration zu verzeichnen. Auch ein bestimmtes Gift sei in den zehn Fällen nicht zum Einsatz gekommen. Die einzige Gemeinsamkeit aller Drogentoten sei die gleichzeitige Einnahme mehrerer toxischer Substanzen gewesen, also Rauschgifte zusammen mit Alkohol und Tabletten, die zusammen tödlich waren.

Die Zahl der Drogentoten korrespondiert mit der gestiegenen Anzahl an Drogendelikten, die im Kreis auf 294 Fälle – so viele wie seit zehn Jahren nicht mehr – angestiegen ist im vergangenen Jahr. Ein Jahr davor waren es noch 235 Fälle und 2019 nur 148 Fälle. Den Anstieg begründet die Polizei durch eine steigende Zahl an Konsumenten in den Jahren 2020 und 2021 sowie verstärkte Kontrollen im Straßenverkehr, bei denen auch auf Anzeichen von Drogenkonsum bei den Fahrern geachtet werde.

Niedrige Häufigkeitsziffer

Trotz gestiegener Anzahl an Straftaten sieht die Polizei den Landkreis als sehr sicher an. Als Indiz wertet die Polizei dafür die sogenannte Häufigkeitsziffer, für die die Zahl der Straftaten auf 100.000 Einwohner hochgerechnet wird. Für den Landkreis Südwestpfalz beträgt die Häufigkeitsziffer 2993. Andere Landkreise in der Pfalz kommen durchweg auf höhere Werte wie Kusel (4596), Bad Dürkheim (5128), Südliche Weinstraße (4587) oder Germersheim (5262). Die Südwestpfalz sei einer der sichersten Landkreise Deutschlands, so die Meinung der Pirmasenser Polizeidirektion.