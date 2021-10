Das hatte man nicht erwartet: Um das Kriegerdenkmal zu reinigen und zu restaurieren, hat man die Genehmigung der Denkmalschutzbehörde gebraucht. Die haben die Biedershausen nun, aber die Behörde möchte auch eine andere Farbe,

Das Kriegerdenkmal an der Friedenslinde in Biedershausen hat die Gemeinde Nerven gekostet. Für die Reinigung und die Verfugung der Mauer mussten denkmalrechtliche Genehmigungen eingeholt werden müssen. Die Inschrift soll Anfang 2022 erneuert werden.

Im Mai 1970 schrieb Ernst Schunck in der Ortschronik der Gemeinde Biedershausen: „Es wäre jedoch eine schlechte Chronik, wollte man zum Schlusse nicht derer gedenken, deren Namen unauslöschlich im Granit unseres Denkmals eingemeißelt sind: 29 Söhne unseres Dorfes gaben in zwei furchtbaren Kriegen Blut und Leben dem Vaterland. Ehre ihrem Andenken.“ Die Gemeinde wollte nun in Eigenregie zum Jubiläum dem in die Jahre gekommenen Kriegerdenkmal neuen Glanz verleihen. So wurde mit einem Hochdruckreiniger und heißem Wasser der Stein gereinigt. Einige Stellen der Mauer wurden mit Mörtel nachgebessert. Dann wurden Ortsbürgermeister Christian Bühler und seine Helfer unangenehm überrascht: „Wir erhielten von der Verwaltung einen Rüffel.“

Laut Kreisverwaltungspressesprecher Thorsten Höh ist der Eigentümer, sprich die Gemeinde, für Erhalt und Sicherheit des Kulturdenkmals zuständig. Alle Maßnahmen müssen mit der Denkmalbehörde abgestimmt und von ihr genehmigt werden. Generell empfehle die Untere Denkmalschutzbehörde zur Reinigung von Sandsteinen nur das Abbürsten von Belag mit einer Bürste und Wasser. Bei Natursteinen müssten die Fachkenntnisse eines restauratorisch versierten und ausgebildeten Steinmetzes oder Restaurators genutzt werden. Die Behörde verweist auf ein Merkblatt, in dem zu lesen steht: „Niemals darf Naturstein mit scharfen Mitteln gereinigt werden. Also: Keinesfalls Sandstrahl, kein Hochdruckreiniger, keine Lösungsmittel.“

Für die Mauersanierung sei die vorherige Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde notwendig gewesen, um zu vermeiden, dass falsches Material verwendet wird, so Höh. Ausgewaschene Fugen müssen zur Vermeidung von Wassereintrag mit Kalk- oder Trasskalkmörtel geschlossen werden.

Auf Antrag von Bürgermeister Christian Bühler erhielt die Gemeinde die Genehmigung, die Inschrift zu erneuern. Sie für drei Jahre. Bühler hätte gern einen rotbraunen Farbton („wie es war“), die Behörde möchte Beige. Die Ratsmitglieder vergaben den Auftrag an die Firma Sandsteine Fritz Paulini in Saalstadt d für rund 1600 Euro. Die Summe soll in den Haushalt gestellt werden. Das Angebot ist ein halbes Jahr gültig.

Anfang 2022 könnte dann die verblasste Schrift an dem Denkmal aufgefrischt werden.