Biedershausen. In der heutigen Ratssitzung (20 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus) muss der Gemeinderat Biedershausen einen Auftrag für die Sanierung des Kriegerdenkmals vergeben. So will es die Verwaltung. Die Eigenregie stieß bei ihr auf Widerwillen.Wie die RHEINPFALZ im April berichtete, hat die Gemeinde das Kriegerdenkmal 1914/18 in der Rockentaler Straße/Einmündung Winterbacher Straße gereinigt und die Schrift erneuern lassen. Es sollten nun noch ein paar Mauersteine befestigt werden. Laut Verwaltung bedarf der Einsatz von Moosvernichtungsmittel und Mörtel im öffentlichen Raum eines Verwaltungsaktes. Drei Angebote hat daher Ortsbürgermeister Christian Bühler eingeholt. Um die Instandhaltungsmaßnahmen abschließen zu können, muss der Rat am Mittwoch einen Auftrag erteilen. Ferner können die Ratsmitglieder den Jahresabschluss 2019 absegnen. Im nicht-öffentlichen Teil geht es um die Verpachtung eines gemeindeeigenen Grundstücks sowie eventuelle Bauplätze. Bühler: „Die Häuser sind reine Beratung. “