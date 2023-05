Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Die Nachrichten, die uns von unseren Partnern in Afrika erreichen, sind bedrückend“, sagt Alfred Busch, Vorsitzender des Hauensteiner Vereins „Aktion Afrika“. Die Corona-Pandemie und ihre sozialen Folgen, die bereits spürbaren Folgen des Klimawandels und nun auch noch die russische Aggression in der Ukraine stellten die Partner in Kenia, Tansania und Uganda vor existenzielle Herausforderungen.

Der Verein konnte jetzt rund 20.000 Euro an vier Partnerprojekte in Kenia und Tansania überweisen. „Das reicht kaum, um dort die größte Not zu lindern“, stellt