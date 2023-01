Vom Koch- und Sprachkurs über digitale Kompetenzen bis zu Themen wie Nachhaltigkeit und Energie: Das Kursangebot der Kreisvolkshochschule Südwestpfalz fürs erste Halbjahr 2023 deckt ein weites Spektrum ab.

Im Dezember hat die Kreisvolkshochschule Südwestpfalz (KVHS) ihre Kurse für das Frühjahrssemester 2023 auf ihrer Homepage veröffentlicht. Mitte Januar wird das Programm in gedruckter Form in der Kreisverwaltung Südwestpfalz, in den Verbandsgemeinden des Landkreises und in einzelnen Geschäften erhältlich sein. Zudem kann man sich das Programmheft bei Anfragen an info@kvhs-swp.de oder unter Telefon 06331 809 336 auch direkt nach Hause bestellen.

Das neue Semester enthalte eine Vielzahl bewährter, aber auch neuer Veranstaltungen, wirbt auch Landrätin Susanne Ganster für die Kurse. Neben Kursen, die sich mit den Themen Nachhaltigkeit und dem Umgang mit vorhandenen Energien beschäftigen, geht es auch um die Energie im übertragenen Sinn: um körperliches und psychisches Wohlbefinden, um Herausforderungen im Beruf und im Privatleben erfolgreich bewältigen zu können.

Kreativ werden oder Sprachen lernen

Im Kulturbereich gibt es etliche kreative Angebote. Beispielsweise den Kurs „Weg von der Stange – Mode selbst entworfen und gefertigt“ oder eine angeleitete Fotowanderung. Auch die Malkurse bieten neue Themenfelder wie Harmonische Kompositionen mit unterschiedlichen Texturen oder Pouring. Ein Begleitprogramm zum Kultursommer Rheinland-Pfalz zum Thema „Kompass Europa: Westwärts auf Deutsch und Englisch“ rundet den Fachbereich Kultur ab.

Auch Deutschkurse im Angebot

Der Fremdsprachenbereich bietet in diesem Semester viele Kurse an. Die Volkshochschulen unterstützen dabei das sprachenpolitische Ziel des Erlernens der Muttersprache plus zweier weiterer Sprachen zu erreichen und damit das Zusammenwachsen Europas zu fördern. Auch Deutschkurse gehören aufgrund der sich verstärkenden Migrationsbewegungen nach wie vor zum Hauptangebot. Hier wird Fabienne Rossard als Fachbereichsleiterin für Sprachen auch durch die Koordinierungsstelle Integration unterstützt.

Digitale Kompetenzen können Interessierte im Grundlagenbereich, wie beispielsweise in den Kursen Erstellen eines Haushaltsbuches mit Excel, Digitale Bildbearbeitung für Einsteiger oder dem Webinar „Die eigene Homepage planen, erstellen und betreuen“ erwerben. Aber auch weiterführende Kurse, wie beispielsweise CAD-2D-Grund- und CAD-3D-Aufbaukurse gibt es. Nachdem im vorigen Jahr die Kurse „Wie funktioniert mein Smartphone/Tablet und/oder PC?“ für Senioren sehr gut gelaufen seien, sollen diese auch im neuen Semester das Programm bereichern.

Kochkurse und mehr

Die Kochkurse wie Gesundes Essen für Kinder, Meal Prep – Vorkochen leicht gemacht, Ostermenü mit und ohne Fleisch, Frühlings- und Sommerkuchen, Vegane Frühlings- und Sommerkuchen und Fingerfood und Grillsalate geben neben dem Webinar „Klimaschutz schmeckt – Genuss mit Zukunft für Umwelt und Klima“ Tipps zu gesunder Ernährung und dem nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln in der Küche und lassen Vorfreude auf die wärmeren Frühlings- und Sommermonate entstehen.

Im Bereich Beruf warten zudem einige Fortbildungen und Qualifizierungslehrgänge auf Erzieherinnen und Erzieher aus Kindertagesstätten.

Ein solch breit gefächertes Angebot könne nur dank der vielen engagierten Außenstellenleiter im gesamten Landkreis konzipiert und umgesetzt werden, betont Rosa-Martine Knoth, die pädagogische Leiterin der Kreisvolkshochschule Südwestpfalz. Aktuell seien noch einige Außenstellen unbesetzt. Interessenten könnten sich daher bei ihr und Klaus Freiler, Geschäftsführer der KVHS, melden: per E-Mail an k.freiler@lksuedwestpfalz.de oder r.knoth@lksuedwestpfalz.de sowie unter Telefon 06331 809 499 und 809 335.