Die Kreisvolkshochschule Südwestpfalz (KVHS) leistet wertvolle praktische Unterstützung und Hilfe bei der Integration Geflüchteter, wie auch für die dabei Helfenden. Die erste Schulungsreihe für ehrenamtliche Helfer der KVHS in Kooperation mit dem Caritas-Zentrum Pirmasens endete in der vergangenen Woche erfolgreich. Die nächste beginnt Ende Mai.

Bei ihrer Teilnahme haben die Helfer unter anderem Basiskenntnisse der ukrainischen Sprache erworben. Einige der Teilnehmer unterstützen nun bereits erste Familien oder Einzelpersonen bei ihrer Ankunft in der Südwestpfalz.

Aufgrund des Erfolges wird die Schulungsreihe ab dem 31. Mai in Dahn fortgesetzt. Das erste Modul widmet sich an diesem Abend im VHS-Zentrum in der Geschwister-Scholl-Straße 2 von 17 bis 19 Uhr dem Thema erste Schritte im Alltag, es werden allgemeine Fragen und Informationen zur Arbeit mit geflüchteten Menschen beantwortet. Weitere Kurstermine sind der 3., 7., 10. und 14. Juni, immer von 17 bis 19 Uhr.

Reihe umfasst fünf Termine

In der fünfteiligen Reihe erfahren Interessierte mehr über wichtige Anlaufstellen, einzelne Behörden und wichtige Formulare für die notwendigen Anträge oder Meldungen. Die Teilnehmer lernen weiterhin, welche Signale auf Traumata hindeuten können und erhalten Informationen, wer in diesen Fällen weiterhelfen kann. Auch auf das Einhalten der eigenen Grenzen wird Augenmerk gerichtet. Das Ukrainisch-Modul schließt die Reihe ab.

Interessierte melden sich per E-Mail an h.fremgen@lksuedwestpfalz.de oder telefonisch unter 06331 809 446 an.