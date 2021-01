In diesem Jahr wird die Kreisvolkshochschule (KVHS) Südwestpfalz kein gedrucktes Programm mit allen Kursen und Veranstaltungen des Jahres herausgeben. Zu häufig müsse man kurzfristig auf die aktuelle Entwicklungen in der Corona-Pandemie reagieren.

„Da erneute Verschiebungen und Ausfälle nicht auszuschließen sind, ist ein gedrucktes Programmheft für das ganze Jahr in unseren Augen zurzeit nicht das adäquate Medium, um über unsere Kurse zu informieren“, betont die pädagogische Leiterin der KVHS, Rosa-Martine Knoth. Stattdessen will die Kreisvolkshochschule Interessierte über ihre Homepage kvhs-swp.de, und die Facebookseite facebook.com/kvhsswp informieren. Dort veröffentlicht die KVHS die angebotenen Kurse, die aufgrund der aktuellen Bedingungen jeweils unter Vorbehalt stehen, so die Kreisverwaltung.

Zudem sollen Veranstaltungen über die Presse angekündigt werden. Auch bei der KVHS-Geschäftsstelle erhalten Interessierte sowohl per E-Mail an info@kvhs-swp.de als auch unter Telefon 06331/809336 Auskünfte.