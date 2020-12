Die Kreisverwaltung Südwestpfalz und alle Außenstellen sind zwischen 24. und 31. Dezember geschlossen. Man folge damit der dringenden Empfehlungen der Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin, den Dienstbetrieb und damit Kontakte in Verwaltungen in diesem Zeitraum möglichst zu reduzieren, heißt es vom Kreis. Es gibt allerdings Ausnahmen.

Nur das Gesundheitsamt, die Recyclinghöfe und die Zulassungsstelle werden geöffnet sein, so die Verwaltung. Die Hotlines des Gesundheitsamts sind an Heiligabend von 9 bis 11 Uhr, am 27. Dezember von 10 bis 14 Uhr sowie vom 28. bis 30. Dezember jeweils von 9 bis 15 Uhr erreichbar. Die Kontaktermittlung findet zu den üblichen Zeiten statt, so die Kreisverwaltung. Corona-Infizierte werden auch an den Feiertagen informiert, sobald Ergebnisse aus den Laboren eingehen.

Die Zulassungsstelle wird am 28. und 29. Dezember von 7.30 bis 15 Uhr öffnen. Die Recyclinghöfe können zwischen 28. und 30. Dezember zu den bekannten Öffnungszeiten genutzt werden. Am Samstag, 2. Januar, sind sie allerdings geschlossen. Ab Montag, 4. Januar, sind die Recyclinghöfe und die übrigen Abteilungen der Verwaltung wieder zu den üblichen Zeiten erreichbar.