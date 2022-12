Wie viele Kommunen wird auch die Kreisverwaltung Südwestpfalz zwischen Weihnachten und Neujahr alle Behördengebäude schließen, also auch dazugehörige Nebenstellen. Damit soll zum Energiesparen beigetragen werden.

Im Jahr 2022 wird die Kreisverwaltung Südwestpfalz letztmalig am Freitag, 23. Dezember, geöffnet sein. Gleiches gilt entsprechend der Öffnungstage für die Recyclinghöfe im Landkreis Südwestpfalz. Damit ist es von 24. Dezember bis einschließlich 1. Januar nicht möglich, Fahrzeuge zuzulassen. Wer bis zum Jahresende noch von höherer Bundesförderung für elektrische Fahrzeuge profitieren will, braucht dafür aber eine Zulassung. Diese müsste daher vor den Weihnachtsfeiertagen bis spätestens 23. Dezember erledigt werden. Die Kreisverwaltung bittet dies zu beachten und um Verständnis. Im Veterinäramt, dem Gesundheitsamt, bei Lebensmittel-Kontrolle, Betreuungsbehörde und dem Allgemeinen Sozialen Dienst sind Notdienste unter den bekannten Telefonnummern erreichbar. Öffnen werden alle Abteilungen und Stellen im neuen Jahr ab dem 2. Januar mit ihren üblichen Öffnungszeiten. Die Kreisgalerie in Dahn öffnet am 8. Januar wieder und lädt zum Besuchen ein.