Die Energieeinsparverordnung des Landes, die angesichts einer möglichen Gasmangellage und eines drohenden Blackouts 2022 erlassen wurde, hat sich auf den Energieverbrauch in der Kreisverwaltung ausgewirkt. Der sank drastisch.

Die Kreisverwaltung Südwestpfalz hatte die Maßnahmen der Landesverordnung zügig umgesetzt, in den Büros wurden die Temperaturen heruntergedreht, in den Toiletten das Warmwasser abgestellt, außerdem wurden die Heizungen optimiert. Zwischen den Jahren blieb die Verwaltung geschlossen. „Beim Heizen unseres Verwaltungsgebäudes konnten wir im Vergleich zu 2021 rund 27,5 Prozent Gas einsparen. Beim Strom erwarten wir uns nach dem Wechsel auf LED-Leuchtmittel im Haus dann ab dem laufenden Jahr messbare Erfolge beim Einsparen“, sagte Kreispressesprecher Thorsten Höh.

Etwas anders sieht es bei den Schulgebäuden aus. „Es waren keine weiteren Energieeinsparungen zu realisieren. Das liegt daran, dass sie teils schon auf LED umgestellt waren und auch vor dem Aufruf, mehr Energie einzusparen, das Licht nur bei Nutzung der Räume eingeschaltet wurde. Von der Temperatur-Absenkung waren Schulen grundsätzlich ausgenommen, weshalb die Verbräuche ohne nennenswerte Abweichungen blieben“, so Höh. Der Kreis ist Träger der Berufsschule in Rodalben, der ehemaligen Förderschulen in Rodalben und Dahn, des Dahner Schulzentrums (Gymnasium, Realschule), der ehemaligen Realschule Wallhalben (bis 30. Juni), der Integrierten Gesamtschulen in Contwig, Thaleischweiler-Fröschen und Waldfischbach-Burgalben sowie der Realschulen Hauenstein und Vinningen. Außerdem unterhält er in Dahn die Kreisgalerie. Die Verwaltung selbst ist auf vier Standorte verteilt: auf das Hauptgebäude am Unteren Sommerwaldweg und die Außenstellen in Pirmasens (Bananabuilding), Dahn und Zweibrücken. Von den zehn Kreis-Gebäuden werden sechs mit Gas, drei mit Holzhackschnitzel sowie Gas und eines mit Öl beheizt.

Auch wenn die Gasmangellage und der Blackout ausgeblieben sind, hält der Kreis an den Energiesparmaßnahmen fest. „Die Maßnahmen und Empfehlungen gelten nach wie vor“, sagte der Kreissprecher und betont: „Wir behandeln Energie grundsätzlich als kostbares Gut, das hinsichtlich Nachhaltigkeit und Kostenoptimierung immer möglichst effizient genutzt werden sollte.“