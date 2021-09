Wegen des alljährlichen Betriebsausfluges der Kreisverwaltung Südwestpfalz ist die Verwaltung am Freitag, 1. Oktober, geschlossen. Neben dem Hauptsitz in Pirmasens im Unteren Sommerwaldweg sind auch die Außenstellen (Kommunales Jobcenter Pirmasens/Delaware Avenue, Dahn und Zweibrücken) an diesem Tag nicht geöffnet. Die Zulassungsstelle in Zweibrücken ist geöffnet.

Der Betriebsausflug wirkt sich auch auf die Öffnungszeiten der Recyclinghöfe aus. Am Freitag bleiben im Landkreis die Recyclinghöfe in Contwig, Donsieders, Hauenstein, Heltersberg und Rodalben geschlossen. An diesem Tag können die Recyclinghöfe Dahn-Reichenbach von 8.30 bis 12 Uhr und Lemberg von 13 bis 16.30 Uhr genutzt werden.