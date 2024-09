Der Kreistag Südwestpfalz entscheidet am Montag (15 Uhr, Kreistagssaal der Kreisverwaltung) über die Besetzung der drei Beigeordnetenpositionen.

Die Mehrheits-Koalition hat ihre Kandidaten benannt: Martina Wagner (CDU), Peter Sammel ( FWG) und Manfred Seibel (Grüne) sollen wiedergewählt werden. Gegenkandidaten wird es zumindest von der SPD nicht geben. „In der Fraktionssitzung haben wir uns einhellig dafür ausgesprochen, keine Gegenkandidaten gegen die von der Regierungskoalition vorgeschlagenen ehrenamtlichen Beigeordneten zu stellen“, teilte die SPD mit. Und dies, „obwohl wir mit Peter Spitzer den beliebtesten und bei der Kommunalwahl mit großem Abstand meistgewählten Politiker in unseren Reihen haben“, so die Sozialdemokraten. Spitzer hat angekündigt, sich erneut der Wahl zum Landrat zu stellen, die Anfang 2025 vorgesehen ist. Er wird die Kreistags-SPD als Fraktionsvorsitzender führen.

In der konstituierenden Sitzung möchte die CDU-FWG-Grünen-Koalition die Hauptsatzung, in der die Besetzung der vorberatenden Ausschüsse geregelt ist, ändern. „Unsere Ziele möchten wir in einem fairen Wettbewerb mit den übrigen demokratischen Fraktionen im Kreistag erreichen. Die derzeitig festgelegte Regelausschussgröße mit elf Mitgliedern würde eine Fraktion quasi von der Ausschussarbeit ausschließen“, teilte die Koalition mit. Das gilt für die FDP (zwei Sitze). „Bei 15 Ausschussmitgliedern wäre gewährleistet, dass im Ausschuss die Mehrheitsverhältnisse entsprechend abgebildet werden und jede Fraktion mindestens mit einem Ausschussmitglied vertreten ist.“

Bauausschuss soll abgeschafft werden

Der Kreisausschuss soll künftig wieder über alle Bauangelegenheiten entscheiden, bislang vergab der Bauausschuss bis zu bestimmten Kostensummen Bauaufträge. Auch die Partnerschaftsangelegenheiten sollen zukünftig im Kreisausschuss behandelt werden. Außerdem möchte die Koalition einen fünfköpfigen Personalausschuss ins Leben rufen, der Personalentscheidungen trifft.

Die SPD hat angekündigt, gegen die Änderung zu stimmen. Sie bedauert die Abschaffung des Bauausschusses als Fachausschuss, die Begründung dafür sei „dürftig“. Der Personalausschuss in der vorgesehenen Form sei angesichts der Größe nur ein „Abnickausschuss“. Zudem seien nicht alle Fraktionen vertreten. Das Potenzial eines Personalausschusses könnte deutlich weiter gehen, als Einstellungsprozesse zu beschleunigen, so die SPD. Mit der Streichung des Partnerschaftsausschusses vergebe der Kreis eine Chance, das Arbeitsfeld zu überarbeiten und neu zu definieren, kritisieren die Sozialdemokraten.