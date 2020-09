Die Müllverbrennungsanlage in Pirmasens-Fehrbach soll an die EEW Energy from Waste Saarbrücken GmbH zum Preis von 49 Millionen Euro verkauft werden. Am Montag befürwortete der Kreistag Südwestpfalz mehrheitlich den Verkauf.

Mit 28 Ja-Stimmen von den Fraktionen der CDU, SPD und FWG entschied der Kreistag Südwestpfalz, dass die fünf Vertreter des Landkreises im Zweckverband Abfallverwertung Südwestpfalz im Dezember dem Verkauf ohne Mengenkopplung an EEW zustimmen sollen.

Voraussetzung für den Verkauf ist dann die Zustimmung des Bundeskartellamtes. Neun Kreistagsmitglieder von Grüne, Linke, AfD und APK stimmten gegen den Verkauf. Dieser ist laut Kosten-Nutzen-Analyse wirtschaftlich die günstigste Lösung für den Kreis.

Landrätin Susanne Ganster unterstrich, dass der Anteil des Landkreises am Verkaufspreis, der bei etwa sechs Millionen Euro erwartet wird, voll in den Gebührenhaushalt einfließen wird, um den Gebührenzahler, der die Anlage finanziert hat, zu entlasten. Welche Auswirkungen das tatsächlich auf die Müllgebühren hat, ist offen.