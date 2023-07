Bebaubar, nicht bebaubar? Diese Frage wollte eine Bürgerin aus der Südwestpfalz für ein Grundstück geklärt haben. Dabei war über die Frage eigentlich schon einmal entschieden worden.

Eine Bauvoranfrage der Frau aus der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben war vom Kreisbauamt negativ beschieden worden. Das wunderte die Frau, denn bezüglich des Grundstückes hatte es bereits juristische Auseinandersetzungen gegeben – inklusive Entscheidung des Kreisrechtsausschusses. Bebaubar lautete damals die Entscheidung. Nun war das Gremium erneut gefragt.

Dass das Grundstück damals als bebaubar eingestuft wurde, seither entsprechend Beiträge bezahlt werden und es jetzt heiße, das Grundstück sei nicht bebaubar, verstehe die Frau nicht. Sie hatte im Mai 2021 die Bauvoranfrage gestellt. Im Herbst des gleichen Jahres hatte das Bauamt mitgeteilt, dass die Fläche nicht bebaubar sei. Bauplanungsrechtliche Gründe sprächen dagegen. Das Grundstück sei zum Beispiel dem Außenbereich zuzuordnen, denn der geplante Baubereich stehe nicht mehr in Bezug zur örtlichen Bebauung. Dabei spiele der Eindruck der Geschlossenheit und der Zusammengehörigkeit eine entscheidende Rolle. In der Nähe des Grundstücks steht das Haus, das die Frau selbst bewohnt. Auch dieses, so wurde im Bescheid der Behörde festgestellt, erscheine als nicht zugehörig zur Ortsbebauung. Formal müsse man wohl von sogenanntem Außenbereich im Innenbereich ausgehen. Und dort sei Bebauung nicht zulässig.

Hätte man die Bauvoranfrage positiv beschieden, so das Bauamt, wäre ein Präzedenzfall geschaffen worden, der eine ungeordnete Bebauung in Form einer sogenannten Hinterlandbebauung zur Folge hätte haben können.

„Bebaubar im beitragsrechtlichen Sinne“

Das konnte die Grundstückseigentümerin nicht nachvollziehen, denn bei einer Kreisrechtsausschusssitzung im Jahre 1986 sei festgestellt worden, dass das Grundstück bebaubar sei. In der Niederschrift zu diesem Widerspruch heißt es, dass das Wiesengrundstück – um eine Teilfläche dieses Wiesengrundstücks geht es jetzt – als bebaubar im beitragsrechtlichen Sinne anzusehen ist.

Diese Ausführungen, so bestätigte die Kreisrechtsausschussvorsitzende Katharina Satzky, könnten durchaus als verwirrend erscheinen. Aber das Grundstück sei damals wohl im Zusammenhang mit der Bebauung mit dem vorhandenen Wohnhaus gesehen worden, da es sich um ein Grundstück handele. Eventuell, so ergänzte der Vertreter des Bauamtes, seien deshalb auch Tiefenbegrenzungen angenommen und berücksichtigt worden. In jedem Fall gelte, dass egal wie es 1986 gewesen sei, als es um Beitragsrecht ging: Die damalige Entscheidung hat keine bindende Wirkung für die Baubehörde, wenn es jetzt um die konkrete Bebaubarkeit gehe.

Gremium empfiehlt, Beitragsbescheide genau zu prüfen

Es sei damals zum Beispiel die Straße ausgebaut, eine Kläranlage gebaut worden und in diesem Zusammenhang, als es um die Beiträge dafür gegangen sei, sei festgestellt worden, dass es kein Wiesengrundstück sei, sondern eine bebaubare Fläche, erläuterte die Grundstückseigentümerin. Das sei entsprechend veranschlagt worden. Doch genau nachvollziehen ließ sich das nicht, und zwischenzeitlich sind über 35 Jahre vergangen. Da habe sich möglicherweise auch in der Rechtssprechung manches geändert, hieß es . Es wurde der Grundstückseigentümerin empfohlen, ihre Beitragsbescheide genau zu prüfen, ob sie nicht zuviel bezahlt.

Was das aktuelle Anliegen anbelangt, verdeutlichte Satzky: „Niemand, der hier sitzt, würde ihnen heute eine Baugenehmigung für ihr Haus erteilen.“ Dass das genehmigt worden sei – es ist über 50 Jahre alt – sei heute nicht mehr nachvollziehbar. Es handele sich dabei um eine Inselbebauung. „Sie meinen, ich wohne in dritter Reihe“, fasste die Grundstückseigentümerin die Ansicht der Kreisrechtsausschussvorsitzenden zusammen, was diese bestätigte. Und geplant wäre, wenn das Bauamt auf Bebaubarkeit des Grundstückes entscheiden würde, in zweiter Reihe zu bauen. Das sei nicht zulässig, denn es sei keine Baulücke, sagte der Vertreter des Bauamtes. Er verwies darauf, dass der Kreis einen identischen Fall in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land gehabt habe, der bis zum Verwaltungsgericht ging. Dort sei entschieden worden, dass eine solche Bebauung in zweiter Reihe nicht zulässig ist.

Bebaubarkeit ließe sich nur durch einen Bebauungsplan herstellen. Ob das im Interesse der Gemeinde sei, müsse dort entschieden werden. Die Frau jedenfalls zog, mit der Erkenntnis, dass das Grundstück aktuell nicht bebaubar ist, ihren Widerspruch zurück und wird, wie empfohlen, ihre Beitragsbescheide prüfen.