Kostenstreit um Feuerwehreinsätze: Zwei Vorfälle aus dem Jahr 2019 landen vor dem Kreisrechtsausschuss. Es steht viel Geld auf dem Spiel.

Hat die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land bei zwei Einsätzen im Jahr 2019 zu viele Kräfte und Fahrzeuge eingesetzt und dadurch überhöhte Kosten verursacht? Mit diesen Fragen befasst sich der Kreisrechtsausschuss sieben Jahre nach den Einsätzen. Im ersten Fall lief beim Betanken eines Heizungstanks Heizöl neben den Tank. Dass es zu einem Ölaustritt kam, ist unstrittig. Über die Folgen und den Umfang der Maßnahmen gehen die Einschätzungen jedoch auseinander. Die Verbandsgemeinde betont, der Einsatz sei gerechtfertigt gewesen; bei den Gebühren sei man dem Hauseigentümer bereits entgegengekommen. Dessen Anwalt spricht von einer dubiosen, unklaren und nicht schlüssigen Lage.

Drei Wehren fahren gut besetzt an

Der Eigentümer habe nach dem Vorfall im Heizungskeller selbst gehandelt, Öl entfernt und mit Sägespänen abgestreut, sagt sein Anwalt. Tage später, an einem Samstag, sei dann die Feuerwehr angerückt – alarmiert von der Integrierten Leitstelle in Landau mit dem Stichwort Ölspur. Wegen der Tagesalarmbereitschaft fuhren die drei zuständigen Wehren gut besetzt an.

Einsatzkräfte stellten in Haus, Kanalisation und Nachbarschaft starken Ölgeruch fest und sahen ausgelaufenes Heizöl im Heizraum. Öl war bereits in Wände eingezogen. Wegen des Verdachts einer nicht sachgerechten Installation des Tanks wurden die Polizei und die Untere Wasserbehörde hinzugezogen. Die Feuerwehr setzte Bindemittel ein, nahm ausgetretenes Öl auf und reinigte den Straßenkanal sowie den Kanal bei den Nachbarn.

Warum kam der Anruf von der Kläranlage Ruppertsweiler?

Im Dezember 2024 erhielt der Hauseigentümer die Rechnung über gut 2000 Euro. Abgerechnet wurden vier Fahrzeuge, Materialkosten für Bindemittel und Entsorgung. Für sechs Einsatzkräfte wurden zweieinhalb Stunden, für weitere 21 Einsatzkräfte die halbe Zeit berechnet.

Gegen den Bescheid legte der Eigentümer Widerspruch ein. Er argumentiert, Maßnahmen seien nicht erforderlich gewesen, da er bereits reagiert habe. Zudem sei dubios, dass der Anruf bei der Leitstelle von der Kläranlage Ruppertsweiler erfolgt sei. Von dort hätte ein Ölanteil aus dieser Betankung nicht festgestellt werden können; im Fall einer Einleitung wäre das Abwasser in die Kläranlage Felsalbe gelangt. Auch die Anzahl der Einsatzkräfte sei nicht nachvollziehbar. „Man hätte ja mal kommen und schauen können“, sagt der Anwalt.

Zeugen nur bei Gericht

Die Verbandsgemeinde widerspricht. Bei festgelegten Alarmstichworten sei es nicht möglich, mit weniger Kräften auszurücken, zumal eine Umweltgefahr anzunehmen gewesen sei. Kulanzhalber habe man nur die tatsächlich eingesetzten Kräfte voll berechnet. Der Anruf aus Ruppertsweiler sei nachvollziehbar: Der Wassermeister sei dort im Dienst gewesen, informiert worden und habe von dort die Leitstelle verständigt. Üblicherweise übernehme die Versicherung die Kosten, ergänzt ein Vertreter der Verbandsgemeinde. Im vorliegenden Fall habe die Versicherung die Regulierung abgelehnt, sagt der Anwalt des Hauseigentümers.

Die Vorsitzende des Kreisrechtsausschusses, Katharina Satzky, verweist auf die Einsatzberichte, die für den Ausschuss maßgeblich seien. Demnach hätten Feuerwehr, Polizei und die Untere Wasserbehörde Ölgeruch in der Kanalisation wahrgenommen. In einem Gerichtsverfahren könnten Vertreter dieser Stellen als Zeugen geladen werden; der Kreisrechtsausschuss mache dies nicht. Der Ausschuss will nun entscheiden und damit gegebenenfalls den Klageweg eröffnen.

Lastwagen umgekippt

Der zweite Fall betrifft eine Forderung über mehr als 4000 Euro und wurde ebenfalls im Dezember 2024 in Rechnung gestellt. Im Oktober 2019 war zwischen Vinningen und Luthersbrunn ein Lastwagen umgekippt. Ein Teil der Ladung – Braugerste – verteilte sich, zudem liefen 50 Liter Hydrauliköl, drei Liter Motoröl und zehn Liter Ad-Blue aus. Die Feuerwehr fing die Flüssigkeiten mit Ölwannen auf. Der Einsatz dauerte fünfeinhalb Stunden, vier Fahrzeuge waren mit dabei.

Für 28 tatsächlich eingesetzte Feuerwehrleute wurden die vollen fünfeinhalb Stunden berechnet, zwei Einsatzkräfte mit drei Stunden und 15 weitere mit der halben Zeit. Der Eigentümer des Lastwagens hat seinen Sitz in Frankreich. Zunächst prüfte der Kreisrechtsausschuss, ob der Widerspruch fristgerecht eingegangen war. Der Widerspruchsführer war fristgerecht geladen, erschien jedoch nicht. Der Ausschuss wird daher nach Aktenlage entscheiden.