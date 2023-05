Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Petrus muss Musikliebhaber sein. Nach eineinhalb Jahren Abstinenz – bedingt durch die Corona-Pandemie – konnte die Kreismusikschule erstmals wieder zu einem Konzert einladen und dieses dank des schönen Wetters unter freiem Himmel veranstalten. Am statt im neuen Kulturzentrum in Thaleischweiler-Fröschen, dem sanierten und erweiterten Dorfgemeinschaftshaus. Ein Erfolg, in vielerlei Hinsicht.

„Wir freuen uns enorm, hier sein zu können“, sagte Denise Hartmann, die Leiterin der Kreismusikschule, am Konzertsamstag. Auch wenn Musik stets bedeutet, dass Musiker oft für