Kinder sind oft auf ganz natürliche Weise von Musik fasziniert. Sie singen, tanzen, klatschen und lauschen ganz intuitiv. Diese kindliche Neugier möchte die Kreismusikschule in der musikalischen Früherziehung anregen, fördern und weiterentwickeln.

In der konkreten Umsetzung geht es um Singen und Sprechen, Tanz und Bewegung, gemeinsames Musizieren und Vieles mehr. So es die Corona-Bedingungen erlauben, wird die Kreismusikschule mit Beginn des neuen Schuljahres im August in 21 Unterrichtsorten des Landkreises neue Früherziehungskurse starten. Diese finden teilweise direkt in den Kindertageseinrichtungen statt und richten sich dann an die dort betreuten Kinder, aber auch in zahlreichen Grund- und weiterführenden Schulen und Bürgerhäusern wird Musikalische Früherziehung unterrichtet, informiert die Kreisverwaltung. So in der Grundschule Hauenstein, in Lemberg, der Realschule plus in Rodalben und der Grundschule in Münchweiler mit Frau Anna Heber. Außerdem gibt es Unterricht in den Kitas von Winterbach, Herschberg und Heltersberg sowie im Katzhaus in Wallhalben.

Für weitere 14 Unterrichtsorte laden überdies die beiden Musikpädagoginnen Julia Dellweg-Peifer und Clara Dicke zu zwei Online-Eltern-Informationsabenden ein. Dort erfahren Interessierte alles Wissenswerte über das Unterrichtskonzept „Musik Fantasie“ und bekommen Raum für Fragen. Für die Orte Thaleischweiler-Fröschen, Rieschweiler-Mühlbach, Dellfeld, Kleinsteinhausen, Waldfischbach-Burgalben und Dahn kann man sich am Donnerstag, 8. Juli, um 19.30 Uhr via BigBlueButton zum Elternabend bei Julia Dellweg-Peifer zuschalten. Clara Dicke stellt sich am Montag, 12. Juli, um 19.30 Uhr ebenfalls über BigBlueButton für die Früherziehungskurse in Wiesbach, Maßweiler, Reifenberg, Bundenbach, Hermersberg, Wallhalben und Bechhofen vor.

Die entsprechenden Links zu den beiden Online-Veranstaltungen sind auf der Homepage der Kreismusikschule unter www.kreismusikschule-suedwestpfalz.de abrufbar. Den Übergang von der musikalischen Früherziehung zum Instrumentalunterricht wird ein Projekt der Kreismusikschule vorstellen, das zur Zeit in Kooperation mit dem offenen Kanal Rodalben entsteht und voraussichtlich mit Beginn der Sommerferien abgeschlossen sein wird. In einem digitalen Kinderkonzert „Eine Reise wollen wir machen!“ stellen junge Instrumentalschüler im Rahmen einer musikalischen Reise alle an der KMS unterrichteten Instrumente vor.

Informationen zu allen Unterrichtsangeboten, auch über die Musikalische Früherziehung hinaus, und persönliche Kontakte zu den einzelnen Lehrkräften vermittelt das Sekretariat der Kreismusikschule per E-Mail an h.franz@lksuedwestpfalz.de oder unter 06331/809-272 telefonisch.