Konzerte darf die Kreismusikschule coronabedingt immer noch nicht veranstalten. Musikunterricht kann jedoch unter Auflagen wieder stattfinden. Ein besonderes Instrument verstärkt nun das Angebot: die Harfe.

Wie andere Kultur-und Bildungseinrichtungen musste auch die Kreismusikschule (KMS) eher im Stillen arbeiten. Um Musik und Unterricht an Instrumenten näherzubringen, stellt die KMS sich und ihre Fachbereiche steckbriefartig vor. Wer sich dafür interessiert und ein Instrument erlernen will, hat lediglich einen kleinen Schritt vor sich. Denn die KMS bietet in mehr als 30 Orten im Landkreis ein breites Programm an. Es reicht von der Musikalischen Früherziehung (MFE) über Instrumentalfächer sowie Gesang bis zum Ensemblespiel.

Schon mit fünf Jahren kann es losgehen

Ein besonderer Neuzugang im Kollegium der KMS ist Clara Dicke. Sie ist ausgebildete Musikpädagogin für Musikalische Früherziehung und Harfe. Sie will vermitteltn warum die Harfe der Orgel den Titel als Königin der Instrumente streitig macht. Schon recht kleine Finger schaffen es, eine Harfensaite zum Klingen zu bringen. So hat man schon mit etwa fünf Jahren gute Voraussetzungen, um mit dem Unterricht zu beginnen.

Gespielt wird die Harfe mit je vier Fingern beider Hände. Der besseren Orientierung dienen rote C-Saiten und blaue F-Saiten. Für jede Körpergröße findet sich die richtige Harfengröße auch als Leihinstrument. Die Harfe ist wie Klavier, Gitarre oder Akkordeon ein Harmonieinstrument. Mit ihr kann man also zugleich eine Melodie und eine Begleitung spielen. Die unabhängige Koordination von rechter und linker Hand ist herausfordernd, wie auch der wechselnde Blick von den Noten zum Instrument und umgekehrt. Auch das Notenlesen von mehreren Tönen gleichzeitig will häufiger geübt sein als bei manch anderen Instrumenten. Doch alle diese Klippen lassen sich mit Übung und in jedem Alter meistern. Harfe spielen lernen kann man nämlich auch noch als Erwachsener.

Mehr zum Thema