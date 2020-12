Zivilcourage kann man lernen. Davon sind Jugendliche beim Jugendforum überzeugt, weshalb sie ein Trainings-Projekt für Schüler im Landkreis entwickelt haben. Vom Innenminister gab’s dafür nun einen Sonderpreis.

Mit dem Preis für Zivilcourage, der am Mittwoch in Mainz verliehen wurde, werden Menschen geehrt, die sich in einer kritischen Situation eingemischt und Schlimmeres verhindert haben. Ein Sonderpreis in Höhe von 2500 Euro ging in diesem Jahr an das Projekt zur Stärkung von Zivilcourage bei Schülern des Kreisjugendrings Südwestpfalz. Damit wurden die Jugendlichen des Jugendforums dafür geehrt, dass sie sich für mehr Zivilcourage im Alltag stark machen.

Auf die Projektidee kamen sie, nachdem sie einen Kurzfilm vom Tag der Zivilcourage gesehen hatten und dabei erfuhren, dass viele Leute lieber wegsehen, anstatt zu helfen. Sie beschlossen, dazu beizutragen, dass Schüler der weiterführenden Schulen lernen können, wie man in solchen Situationen handeln kann. Den weiterführenden Schulen im Landkreis sollen Zivilcourage-Trainings angeboten und Klassen geschult werden.

„Schlimmeres Leid verhindert“

Die Preisträger des Zivilcourage-Preises hätten sich dafür eingesetzt, dass menschliches Leid verhindert wurde, sagte Innenminister Roger Lewentz bei der Preisverleihung. „Sie haben nicht weggeschaut und sich darauf verlassen, dass ein anderer helfen wird. Sie sind zur Tat geschritten und haben schlimmeres Leid verhindert. Das ist vorbildlich und auszeichnungswürdig“, sagte er an die Adresse der Ausgezeichneten gerichtet. Geehrt wurden drei Helfer, die gemeinsam ein Tötungsdelikt verhindert haben, eine Frau, die ihre Nachbarin davor bewahrt hat, Opfer eines Enkeltricks zu werden sowie zwei Besucher, die auf der Kyburg einen Suizid verhindert haben.