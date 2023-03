Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In den vergangenen Wochen wurden auch in der Südwestpfalz mehrere Wolfsangriffe auf Nutztiere gemeldet. Kreisjagdmeister Rolf Henner erzählt im Gespräch mit Timo Konrad, wie Jäger das Thema sehen und wie das übrige Wild auf den Wolf reagiert.

Herr Henner, In Schmitshausen wurden drei Schafe von einem Wolf gerissen, in Fischbach wurden zwei Schafe und zwei Ziegen gerissen, in Martinshöhe gibt es einen neuen Verdacht. Wird der Wolf hier wieder heimisch?