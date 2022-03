Es führe kein Weg an den Brandschutzmaßnahmen vorbei, die der Kreisbauausschuss und der Kreisausschuss am Montagnachmittag absegneten. Das betonte Landrätin Susanne Ganster am Montag. Und so vergaben die Ausschüsse Aufträge über 1,06 Millionen Euro.

„Bei einer Begehung 2018 wurden viele Mängel aufgenommen. Der Weiterbetrieb kann nur genehmigt werden, wenn wir brandschutztechnisch nachsteuern“, sagte Ganster mit Blick auf die Investitionen, die am und im Gebäude der Kreisverwaltung auf dem Sommerwald notwendig sind. Die RHEINPFALZ hatte die Erfordernis dieser Investitionen hinterfragt, weil das Gebäude in den nächsten Jahren grundsaniert werden soll.

Für 173.000 Euro wird bis zum Herbst ein Fluchttreppenturm angebaut. „Wir brauchen einen zweiten Rettungsweg, und er wird auch nach der umfassenden Sanierung des Gebäudes weiter benötigt“, sagte Ganster. Für 441.000 Euro wird die Brandmeldeanlage auf den aktuellen Stand gebracht, dazu gehört eine Brandmeldezentrale und der Einbau von 1000 Brandmeldern, die mit dieser verbunden sind. „Unsere bisherige Anlage entspricht noch nicht einmal Mindestanforderungen“, so Ganster. Sie geht davon aus, dass die Brandmeldezentrale für 35.000 Euro auch nach der Sanierung des Gebäudes verwendet werden kann.

Letzte Maßnahme an der BBS Rodalben

Einen Fluchttreppenturm erhält auch das Schulzentrum Dahn für 33.000 Euro. Für 365.000 Euro werden dort 50 Rauchschutztüren erneuert, 20.000 Euro entfallen auf die dafür erforderlichen Trockenbauarbeiten.

Die BBS Rodalben erhält für sechs Räume, die nicht gelüftet werden können, eine Lüftungsanlage, die 48.000 Euro kostet. Es ist die letzte Maßnahme zur Ertüchtigung des Brandschutzes an der BBS. daa