Es hakt beim Gutachten über die Zukunft des Sitzes Kreisverwaltung Südwestpfalz in Pirmasens. Das Gutachten liegt in der Verwaltung vor, wurde am Montag aber nicht dem Bauausschuss gezeigt. Das dringend sanierungsbedürftige Kreishaus am Sommerwald soll stattdessen mit einer aufwendigen Fluchttreppe und Brandmeldeanlage nachgerüstet werden.

„Wir sind durch Corona noch nicht wesentlich weitergekommen“, antwortete Landrätin Susanne Ganster auf Fragen nach dem Gutachten, das bereits seit Wochen vorliegt. Die interne Auswertung