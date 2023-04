Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Landkreis Südwestpfalz will 2022 mehr Geld von den Verbands- und Ortsgemeinden. Deshalb soll die Kreisumlage um 1,5 Prozentpunkte auf 45 Prozent erhöht werden. Dadurch nimmt der Kreis 1,7 Millionen Euro mehr ein. Das reicht aber bei weitem nicht aus, um das Minus im kommenden Jahr ausgleichen zu können. Landrätin Susanne Ganster kritisiert erneut die schlechte finanzielle Ausstattung der Kommunen.

„Wir befinden uns in einer Situation, wie wir sie noch nie hatten“, sagte Landrätin Susanne Ganster, als sie am Montag in einem Pressegespräch den 630 Seiten dicken Haushaltsplan