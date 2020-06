Ein provisorischer Kreisverkehr wird bei Rumbach getestet. Wenn die Testphase gut verläuft, soll der Kreisel fest installiert werden.

An der spitzwinkligen Einmündung der K 46 in die L 478 am südlichen Ortseingang von Rumbach hat der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern – genauer: die Straßenmeisterei Dahn – versuchsweise einen provisorischen Kreisverkehr eingerichtet. Dazu wurde im Einmündungsbereich die Markierung und die Beschilderung geändert sowie im Kreismittelpunkt eine überfahrbare Mittelinsel aus Recyclingmaterial installiert. Die geänderte Verkehrsführung wurde mit Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde und Kreis abgestimmt. Bis zur Sanierung der L478 soll die neue Verkehrsführung erprobt und nach positiver Testphase beim Ausbau der L 478 optimiert werden.