Die illegale Müllentsorgung in der freien Natur stellt weiterhin ein großes Problem im Kreis Südwestpfalz dar. Die Fallzahlen sind steigend, berichtet die Kreisverwaltung. Die Täter gehen dabei auch immer rücksichtloser und dreister vor. Der Landkreis Südwestpfalz will jetzt konsequent gegen Müllsünder vorgehen.

Ein typisches Beispiel belegte in der Adventszeit in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land das hemmungslose Vorgehen der Müllfrevler. In der Nähe der Windkraftanlagen bei Obersimten entsorgten Müllsünder auf Vinninger Gemarkung rücksichtlos mehrere Kubikmeter Bauabfälle wild in freier Natur. „Es war ein Anblick, der fassungslos macht“, erklärt der zuständige Leiter der Umweltabteilung der Kreisverwaltung Südwestpfalz, Klaus Weber. „Das sind keine Kavaliersdelikte, hier gilt es in jedem Fall durchzugreifen und Sanktionsmöglichkeiten auszuschöpfen.“

„In einigen Fällen kommen die Verursacher leider ungeschoren davon“, tritt Landrätin Susanne Ganster für die strikte Verfolgung ein. „In diesem Fall konnte der für die illegale Ablagerung verantwortlich Täter aufgrund der guten Zusammenarbeit der Umweltabteilung der Kreisverwaltung mit dem Umweltdezernat der Kriminalpolizei und dem Vinninger Ortsbürgermeister Felix Kupper überführt werden. Der Täter hat nun mit einem empfindlichen Bußgeld zu rechnen und muss zusätzlich die Entsorgungskosten tragen“, ergänzt die Landrätin.

Zehn Wertstoffhöfe im Kreis

Der Landkreis ruft dazu auf, verantwortungsbewusst zu handeln und hat dafür die notwendigen und passenden Strukturen geschaffen: Neben verschiedenen Fachentsorgungsbetrieben in der näheren Umgebung bietet die Entsorgungsinfrastruktur zehn Wertstoffhöfe. Es sei also nicht verständlich, wenn einige rücksichtlose Bürger stattdessen Abfall in der freien Natur entsorgen, so die Kreisverwaltung.

Weber weist daraufhin, dass der Landkreis Südwestpfalz die größte Anzahl von Wertstoffhöfen in Rheinland-Pfalz aufweist. Vergleichbare Nachbarlandkreise verfügen hier über deutlich weniger Wertstoffhöfe. Der Landkreis bittet seine Bürger, diese Einrichtungen zu nutzen und die Natur zu schonen.

Wer im Landkreis auf illegale Ablagerungen im Wald oder an Wegesrändern stößt, kann dies bei der Kreisverwaltung melden.

Kontakt

Telefon 06331 809219 und 809386.