Die Routen für Radfahrer im Landkreis sollen weiter ausgebaut und ergänzt werden, damit auch mehr Wege im Alltag per Rad zurückgelegt werden können. Dieses Radwegekonzept des Kreises wird nun vom Land mit rund 135.000 Euro gefördert.

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz hat die Förderung zugesagt, wie der Landkreis mitteilt. „Mit unserem kreisweiten Radwegekonzept stärken wir einerseits den Radverkehr im ländlichen Raum und attraktivieren das Radfahren für Bewohner, Pendler und Touristen in der Südwestpfalz deutlich“, freut sich Landrätin Susanne Ganster über die Förderzusage. Mit dem Konzept zielt der Kreis zugleich darauf ab, mehr Menschen zu motivieren, das Fahrrad für die alltäglichen Fahrten und in der Freizeit zu nutzen. Damit will der Kreis einen wichtigen Beitrag zu seiner Klimaschutzinitiative leisten.

Neue Verbindungen für das Rad

Das Konzept sieht vor, das bestehende Radwegenetz auf alltagsrelevante Ziele wie Gewerbegebiete, Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Verknüpfungspunkte des öffentlichen Nahverkehrs auszudehnen und um Ort-zu-Ort-Verbindungen zu ergänzen. Streckenführung und baulicher Zustand von Radwegen sollen jeweils überprüft und gegebenenfalls attraktiver gestaltet werden.

Mit seinem Konzept trägt der Kreis zur bundesweit angestrebten Mobilitätswende bei, die auch aufgrund der technischen Entwicklungen auf dem Fahrradsektor – Stichwort: E-Bikes – an Fahrt gewinnt. Die Hürde von steilen Anstiegen und weiten Entfernungen im Kreis relativiert sich damit. Auch im ländlich geprägten Raum der Südwestpfalz könne der Stellenwert des Fahrrads als Verkehrsmittel für den Alltag gestärkt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen die heutigen und die künftigen Ansprüche des Pendler-, Alltags- und touristischen Radverkehrs berücksichtigt werden.

Ladeinfrastruktur ist dabei

Mit Blick auf den wachsenden Anteil von E-Bikes und Pedelecs mit höherer Reichweite, Geschwindigkeit und veränderten Nutzungsansprüchen soll die Ladeinfrastruktur gestaltet werden, oder auch Bike & Ride-Schnittstellen mit passender Infrastruktur wie überdachten, abschließbaren Fahrradboxen geschaffen werden. Zu mehr Verkehrssicherheit wird die Analyse von Unfallschwerpunkten, insbesondere an Querungsstellen, beitragen.

Die aufeinander abgestimmte Radwegplanung bindet die Kommunen des Landkreises als lokale Baulastträger, den Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) als landesweiten Baulastträger und umliegende Landkreise sowie kreisfreie Städte ein, ebenso Landesforsten, Landwirtschaftskammer, Flurbereinigungshörde, Südwestpfalz Touristik oder auch den Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club ADFC.

Das Rad als Verkehrsmittel

Aktuell wird in der Südwestpfalz für die hohen beruflichen Pendlerbewegungen in die näher und weiter entfernten Städte und Ballungsräume im Wesentlichen das eigene Auto genutzt. Auch für private Besorgungen wird es hauptsächlich gewählt. Der öffentliche Nahverkehr hat lediglich im Schülertransport sowie auf den zentrumsverbindenden Strecken einen größeren Anteil. Das Rad als Verkehrsmittel spielt im Alltagsverkehr vor allem aufgrund der Entfernungen und der topographischen Gegebenheiten in der Südwestpfalz noch keine nennenswerte Rolle.

Im Freizeit- und touristischen Bereich besteht im Landkreis Südwestpfalz derzeit ein über 400 Kilometer langes Radwegenetz, das sich auf zwölf landschaftlich interessanten und mit touristischen Zielen versehenen beschilderten Routen durch den deutschen Teil des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen verteilt und von Einheimischen und Besuchern zur Erholung genutzt wird. Darüber hinaus existieren im Landkreis Südwestpfalz als Teil des Mountainbikeparks Pfälzerwald zahlreiche anspruchsvolle Strecken für Mountainbiker.