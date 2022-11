Der Landkreis möchte in Bechhofen und Hornbach Grünschnittsammelplätze einrichten. „Wir haben festgestellt, dass für manche Bürger die Anfahrtswege zu den Abgabestellen relativ lang sind, deshalb werden wir weitere dezentrale Sammelplätze einrichten“, sagte Landrätin Susanne Ganster.

Im Frühjahr wurde in Trulben eine Grünschnittsammelstelle für die Hackmesserseite in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land eingerichtet. 20.000 Euro seien dafür aufgewendet worden, sagte Ganster am Donnerstag im Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss des Kreises. Diese Stelle mit Pilotfunktion habe sich bewährt, unter Aufsicht kann über Frühjahr und Sommer zweimal die Woche Grünschnitt angeliefert werden. „Der Betrieb läuft reibungslos, deshalb werden wir in weitere Planungen gehen“, sagte sie.

Handlungsbedarf gebe es vor allem dort, wo die Wege zu den zentralen Abgabestellen weit sind, etwa im Hornbachtal und im Bereich Bechhofen, Rosenkopf und Käshofen. Bislang musste der dort anfallende Grünabfall, sofern er nicht auf dem eigenen Grundstück verwertet wurde, zum Recyclinghof Contwig gebracht werden. „Wir suchen in Bechhofen und Hornbach nach Möglichkeiten, um dort nach dem Vorbild von Trulben eine Sammelstelle einzurichten“, sagte Ganster. Der Kreis übernehme auch die laufenden Kosten für die Sammelplätze, ergänzte sie. Zwei bis drei weitere Sammelplätze im Kreisgebiet sollen dann noch folgen.