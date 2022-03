Auch in Dietrichingen soll es in Sachen schnelles Internet bald vorangehen. Laut Verbandsbürgermeister Björn Bernhard (CDU) ist der Breitbandausbau derzeit in der kompletten Verbandsgemeinde Thema. Bernhard gehört der Lenkungsgruppe Breitband an, die auf Ebene des Landkreises Südwestpfalz angesiedelt ist. Darin sitzen die sieben Verbandsbürgermeister sowie einige Ortsbürgermeister und Vertreter des Kreises. Mit Blick auf die Anschlüsse von Außengehöften und abgelegenen Wohnplätzen sowie Gewerbegebieten habe sich auch bereits „einiges getan“, der großflächige Ausbau in den Gemeinden laufe dagegen „etwas zäh“, berichtet Bernhard auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Der Rat Dietrichingen diskutierte das Thema am Mittwoch im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung. „Wir wollen den Ausbau in Dietrichingen, aber auch in der gesamten Verbandsgemeinde, vorantreiben“, betont Bernhard. Will eine Ortsgemeinde das Thema in Eigenregie angehen, bedarf es dazu der Zustimmung des Landkreises. Der steht dem Thema, wie der Breitbandbeauftragte des Kreises, Christian Mühlbacher, unlängst im Rat Kleinsteinhausen berichtete, offen gegenüber, leistet auch Hilfestellungen bei den Verhandlungen mit Breitband-Anbietern.

Derzeit baut die Firma „Unsere grüne Glasfaser“ (UGG) beispielsweise die Dörfer Contwig und Stambach aus, auch in Kleinsteinhausen ist das Unternehmen – ein Zusammenschluss der Allianz Lebensversicherung und der spanischen Telefonica-Gruppe – im Gespräch für den Glasfaserausbau.